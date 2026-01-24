Global Ports Holding prevé acabar la primera fase de la terminal de cruceros en marzo de 2027

Infografía extraída del proyecto básico de la terminal

La primera de las dos fases en que se divide el proyecto de la terminal de cruceros de Ferrol comenzará a finales de este año y concluirá en primavera del siguiente, a tiempo para que la concesionaria, Global Ports Holding, asuma la gestión de un tráfico que espera casi triplicar en siete años el número de escalas y multiplicar por cuatro el de pasajeros.

La publicación del proyecto básico permite conocer mejor la intención de la empresa que se encargará de administrar el tráfico de cruceros durante los próximos 30 años. Con todo, fuentes oficiales resaltan que este documento no tiene por qué coincidir al dedillo con el que finalmente se ejecute –es algo habitual que sea así–, pero sí se dan pistas sobre, por ejemplo, el cronograma previsto: la firma de la concesión el próximo mes de marzo, finalización del plan definitivo que se va a llevar a cabo y la tramitación de la licencia de obra.

Desde la firma se insiste en que la parte “gruesa” de cada fase se desarrollará siempre en temporada baja –que en el Puerto de Ferrol coincide con las estaciones de otoño e invierno: este año comenzará en abril y finalizará en diciembre, dos meses más tarde que la de 2025– para interferir lo mínimo en la operativa del que será el último ejercicio de gestión directa por parte del organismo que preside Francisco Barea.

Así, entre octubre y noviembre de este año se procederá a solicitar ofertas para la construcción de la primera fase de la terminal principal, en el muelle Espigón Exterior. En ese periodo también se adjudicarán las obras y se firmará el contrato de ejecución, todo ello en un plazo no superior a dos meses. Según la planificación presentada por Global Ports Holding, entre finales del presente ejercicio y marzo del siguiente se realizará la ejecución en fábrica de la terminal modular, así como los trabajos de cimentación e instalaciones, y se llevará a cabo el montaje y colocación de todo el equipamiento.

Diseño integrador

El planteamiento de la concesionaria, que en la actualidad gestiona 32 puertos de cruceros en casi una veintena de países, es que la terminal esté en sintonía con el entorno y se convierta “en una pieza de integración puerto-ciudad” y refuerce “la regeneración urbana de la fachada marítima”, incluyendo la reorganización de los accesos, viarios y peatonales, para garantizar “fluidez” en la operativa: no hay que olvidar que, con la llegada de la nueva terminalista, Ferrol podrá ser, además de la escala intermedia que ya es desde 2004, punto de inicio y final de cruceros.

El proyecto, como se recordará, se divide en dos fases y tres parcelas. En la primera se construirá un edificio de planta baja en la denominada A, en el Espigón Exterior. Al mismo tiempo se actuará en la B, que este caso se ubica en el muelle Fernández Ladreda Sur. La terminal principal será un inmueble modular que cubrirá las operaciones esenciales de embarque y desembarque y no contará con servicios de hostelería, que se incorporarán más adelante con el desarrollo de la segunda fase y la ampliación del inmueble actual, para darle la forma de “L” final. Pero eso será más adelante. El primer edificio será de 480 metros cuadrados y con la ampliación futura se alcanzarán los 960. Esta primera intervención –que tendrá capacidad para 2.000 pasajeros por escala– se complementará con una terminal auxiliar en Fernández Ladreda Sur, una carpa desmontable –en un máximo de tres días– para operaciones de refuerzo temporal en picos de demanda o incluso mientras se llevan a cabo las fases constructivas.

Aparcamiento

La terminal se completará con una segunda fase con la ampliación del primer inmueble y, en este caso sí, con la suma de más espacios de embarque y desembarque, áreas de comercio retail y hostelería, incluida una cafetería.

Las nuevas instalaciones conllevarán también una reorganización del espacio de estacionamiento en la explanada, con superficie para 14 autobuses, cerca de una veintena de taxis, 63 turismos y otras cinco para coches con parada express, como las del “Bica e arrinca” implantadas en la ciudad.

En cuanto a la inversión estimada, Global Ports Holding considera que va a ser necesaria una partida de más de 840.000 euros para los dos volúmenes principales y una adicional de 20.000 euros para la instalación de la terminal actual.

La intención de la concesionaria es que en 2034, cuando se hayan completado todas las fases y se haya consolidado la gestión del servicio, lleguen al puerto de Ferrol 55 escalas y unos 80.000 pasajeros anuales, es decir, que se dupliquen las llegadas que se prevén para el presente 2026 –26, según la última actualización de la Autoridad Portuaria– y que se multipliquen por cuatro los turistas que visitan Ferrol por mar.