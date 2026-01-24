Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Formalizados todos los contratos para la rehabilitación de seis viviendas en Recimil

Todos los pisos están ubicados en la calle Narón del barrio ferrolano

Redacción
24/01/2026 22:41
Imagen de archivo de la calle Narón en Recimil
Imagen de archivo de la calle Narón en Recimil
Daniel Alexandre
El Concello y las empresas adjudicatarias han formalizado ya los contratos de los cuatro lotes del proyecto de rehabilitación interior de seis viviendas en el barrio de Recimil, una actuación que, en conjunto, se aproxima a los 300.000 euros. 

Así, son las empresas Camoga y Ámbitos Proyectos y Obras las que acometerán estos trabajos que deberán estar concluidos en cuatro meses. Todas las viviendas de encuentran en la calle Narón. 

Camoga rehabilitará una en el portal número 6 y otra en el 5. Cada una supone una inversión de casi 48.000 euros, impuestos incluidos. Ámbitos ejecutará dos lotes de dos viviendas cada uno; el primero en el portal 4 y el segundo, en el 1. 

