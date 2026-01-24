Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cultura galega

El legado de Castelao, presente en el Festival Fundacional por los 111 años del Toxos e Froles

Este mismo sábado se celebró el encuentro en el local de la entidad, en la calle Magdalena

Redacción
24/01/2026 23:09
Festival Fundacional do Toxos e Froles, no seu local hai unha charla de Miguel Anxo Seixas presidente Fundación Castelao
Festival Fundacional do Toxos e Froles, no seu local hai unha charla de Miguel Anxo Seixas presidente Fundación Castelao
Jorge Meis
Hace 111 años que se terminaron de redactar los estatutos del Real Coro Toxos e Froles, una razón más que suficiente para celebrar en su ya tradicional Festival Fundacional, que tuvo lugar este mismo sábado en la sede de la calle Magdalena.

Si la pasada convocatoria se invitó al presidente de la Real Academia Galega por la dedicación de las Letras a las cantareiras, en esta ocasión acudió el de la Fundación Castelao, Miguel Anxo Seixas Seoane, precisamente cuando el 2025 se dedicó al icónico político, escritor y dibujante de Rianxo.

“Cousas de Castelao” fue el título de la conferencia ofrecida por este invitado de honor, autor de la biografía más extensa de la ilustre figura, que, como el Toxos e Froles, se ha convertido en todo un símbolo de la cultura de Galicia además de continuar sirviendo de fuente de conocimiento de la identidad de este pueblo.

