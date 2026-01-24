El gobierno local se fija como objetivo la mejoría del mantenimiento en Ferrol

El contrato de recogida de residuos incluye la renovación de todos los contenedores y papeleras Daniel Alexandre

El pasado día 12, con motivo del inicio del ejercicio 2026, este Diario se puso en contacto con buena parte de los presidentes de las AAVV del municipio para conocer qué “deberes” le pondrían al Concello para este nuevo año. Y, al margen de las actuaciones propias y necesarias de cada barrio, todas las entidades respondieron, sin excepción, que era necesario mejorar el mantenimiento general del ayuntamiento.

Así, como admitió esta semana el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, el gobierno local es consciente de esta situación, detallando que “la gente lo que más nos está exigiendo son los trabajos del día a día”, y por ello se ha fijado como objetivo mejorar este aspecto durante la segunda mitad del mandato. En este sentido, el edil recuerda que, al inicio del ciclo político, el actual ejecutivo se encontró “muchos servicios sin contrato”, entre ellos el de Parques e Xardíns y el de recogida de residuos, “que son los que los vecinos más valoran”, pero también reconoce que es una problemática que se viene arrastrando desde hace muchos años.

De este modo, Tomé López relata que la cuestión no radica en acometer actuaciones, dado que “aquí se hacen obras, pero después falla toda la administración en los mantenimientos, que al final salen más caros”, por lo que buscan impulsar contratos más amplios y de mayor duración para así atajar esta coyuntura a medio y largo plazo. “Nosotros ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en los trabajos del día a día. Tenemos jardines actualizados, los de viales, y de limpieza van a salir ya, así que lo que vamos a hacer después es el mantenimiento todos los días, todos los meses y todos los años”, asegura.

A este respecto, el responsable de Obras e Servizos, apunta a que uno de los objetivos del plan de barrios, especialmente en la zona rural, es paliar este problema, dado que los trabajos en el entorno urbano son más continuos, mientras que en las parroquias “no hay mantenimiento diario” y que, por ello, buscan “volcarse más” en esta área del término municipal.

Reparación de carreteras

Una de las críticas más comunes entre las entidades vecinales es el estado de las carreteras. En respuesta a esto, José Tomé afirma que “en estos momentos tenemos varios aglomerados adjudicados que tienen que estar parados por culpa del tiempo, porque, aparte de la lluvia, también tienen que tener una temperatura adecuada”.

A modo de ejemplo, el concejal señala que ya se está trabajando en los proyectos de pavimentación del tramo entre la rotonda del Arquitecto Marcide y la de la AG-64 –cuya adjudicación no se ha anunciado, pero ya se ha aprobado–; la carretera de Castilla hasta el puente de las Cabras; el de la calle Euskadi; o la continuación de la avenida de As Pías desde la glorieta de Nueva de Caranza –que también será de hormigón–.

“La nueva empresa de viales también va a hacer aglomerados”, explica, detallando que lo que se busca es evitar los “rebacheos pequeños”, que terminan deshaciéndose en poco tiempo, en favor de intervenciones más duraderas. Asimismo, contestando a la solicitud de Ferrol en Común del pasado jueves relativa al arreglo de la avenida de Compostela, el edil señala que se trata de un problema localizado en el margen opuesto al de la estación de ferrocarril y que en estos momentos ya se está estudiando una solución a mayores de la futura reurbanización del vial ligada al proyecto del acuartelamiento Sánchez Aguilera.

Demandas del rural

Otra de las críticas que abordó el responsable municipal en relación al mantenimiento es la de los desbroces en la zona rural. A este respecto, Tomé López detalló que el nuevo contrato de recogida de residuos recoge estas labores, incorporando cuatro tractores que se emplearán prácticamente en exclusiva en las parroquias, dando respuesta así a la demanda de tener un servicio continuo y no estacionalizado como hasta ahora. “Va a ser permanente”, insiste, afirmando que el objetivo es evitar tener que licitar nuevos contratos cada dos años.

No obstante, también apunta que una prestación que no se ha incluido es la de limpieza de cunetas porque se quieren reformar. “Lo que tenemos pensado es ir canalizándolas poco a poco. Cuando los aglomerados ya estén bastante avanzados se van a reconstruir con hormigón, lo que facilita su limpieza. Ya no sería necesario meter una pala y abrirlas, sino únicamente limpiar y barrer”, asegura.

Mobiliario urbano

Una de las principales apuestas del área que dirige José Tomé para esta segunda mitad del mandato en relación a la conservación del término municipal es la renovación del mobiliario urbano. Dentro de esta categoría, señala, se encuentran las marquesinas de autobús, avanzando que la Xunta ya ha entregado nueve de las doce que se habían solicitado. “Las últimas reparaciones que se hicieron aquí fueron a través del POS de 2018, que se ejecutaron en el 2020. Se hicieron 53 arreglos en total, y se colocaron tres nuevas”, detalla.

Además de esta docena, afirma, el Concello adquirirá otras a mayores –del mismo modelo accesible que aporta el gobierno autonómico– para completar la red, además de reubicar algunas de las existentes en puntos donde ya circulan los autobuses –como en la calle Irmandade Doadores de Sangue– hasta otros por donde sí transita pero que carecen de apeadero, como en Montecoruto. El reto, sin embargo, no radica en las estructuras como tal, sino en la construcción de sus bases –que se tramitará como un contrato menor–, especialmente en la zona rural, dado que toda la superficie tiene que ser apta para personas con movilidad reducida, no solo el asiento reservado.

Por otra parte, el responsable de Obras e Servizos avanza que se está buscando unificar la estética de otros elementos, como papeleras y contenedores –salvo las primeras en el barrio de A Magdalena, que son de un modelo particular–, a través del futuro servicio de recogida de residuos. Asimismo, también se van a renovar los bancos en algunos puntos de la ciudad, como ya se hizo en el paseo marítimo de Caranza y como se va a realizar en Canido y en A Malata. De hecho, José Tomé apunta que, a día de hoy, el Concello cuenta “con un pequeño stock” de estos elementos “e incluso alguna mesita”, los cuales se instalarán según las necesidades de cada zona que trasladen sus asociaciones vecinales.