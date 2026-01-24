El BNG lamenta que la reforma del Carvalho Calero no incluya la fachada exterior
La organización nacionalista critica que “se gasten 500.000 euros para seguir mantendo moitas deficiencias”
El BNG de Ferrol expresó este sábado su “enfado” por el hecho de que las obras de reparación del centro cultural Carvalho Calero no incluyan la fachada exterior, que, apunta, “presenta fisuras, fendas e zonas con perda de revoco que poden ser fonte de humidades e filtracións cara ao interior”.
Además, la organización nacionalista lamenta que los trabajos, adjudicados en diciembre a la empresa Novavial por algo más de medio millón de euros, tampoco contemplen “elementos centrais e fundamentais nas obras da reforma interior como a instalación dun sistema de climatización e a renovación do de ventilación que non actúa sobre espazos como a biblioteca, non dispón de caudal variable, non ten en conta a concentración no ambiente de contaminantes e tampouco dispón de recuperadores de calor”.
Por último, el BNG ferrolano carga contra el proyecto licitado por el gobierno local por non actuar “en cousas tan elementais como o arranxo das butacas do salón de actos, e non prevé alternativa para reabrir o local da biblioteca que permanece pechado ao público”.
Prioridad
Por ello, la formación nacionalista piden que se haga “unha reparación integral” para incluir estas mejoras y critica que se destinen más de 500.000 euros “para seguir mantendo numerosas deficiencias”. En esa línea, el concejal Roberto Montero apunta que “o máis razoable é arranxar primeiro a fachada exterior para que as humidades non poidan volver deteriorar as intervencións interiores” y le afea al ejecutivo local que “a veciñanza de Ferrol siga condenada a non poder usar con normalidade un espazo fundamental e céntrico na cidade como o salón de actos do centro cultural Carvalho Calero”.
“Ningún colectivo”, añade, “quere facer actividade nun local coas butacas furadas, que dan un aspecto lamentable das propias actividades a celebrar e degradan a imaxe da propia cidade, circunstancia que se agrava cando non se dispón dun sistema eficiente de ventilación nin de climatización e a veciñanza ten que pasar frío ou calor”. Estas carencias llevan a Montero a definir al ejecutivo local como “propio dun goberno de chapuzas encabezado por Rey Varela”.
Biblioteca
Además, el edil del BNG exige una solución para la biblioteca que se ubica en el centro cultural de O Inferniño y asegura que los libros “chegaron de novo alí grazas as doazóns da veciñanza e ao labor da asociación de veciños”, pero explica que no tienen “nin capacidade nin tampouco tempo para ordenalos e para ter un horario de apertura ao público”. “É vergoñento que o goberno municipal descanse e mire para outro lado mentres a veciñanza intenta facer o traballo que tería que estar a facer o Concello”, concluye Montero.