Ferrol

Diversos colectivos participarán este domingo en la manifestación de apoyo al activista Bruno Lopes en Ferrol

Saldrá a las 12.00 horas del edificio administrativo de la Xunta en la ciudad naval

Redacción
24/01/2026 22:37
Bruno Lopes
Bruno Lopes
Daniel Alexandre
Más de una veintena de colectivos y entidades, así como organizaciones políticas y sindicales, han anunciado su participación en la manifestación que organiza la Coordenadora Galega de Solidariedade con Palestina este domingo, a las 12.00 horas, con salida de la plaza Amada García, en solidaridad con Bruno Lopes

Como se recordará, hace unas semanas el activista y miembro del comité galego de solidariedade internacionalista Mar de Lumes fue denunciado por la Brigada de Información de la Guardia Civil como presunto responsable de un delito de odio –en concreto, por antisemitismo– por un conjunto de mensajes publicados en una red social contra el genocidio de Israel. 

Momento de la rueda de prensa celebrada este mediodía en Santiago

Entidades sociales, políticas y sindicales anuncian protestas en apoyo al activista ferrolano Bruno Lopes

Más información

Desde el primer momento, entidades de diferente signo y también el propio acusado manifestaron que esta denuncia trata de “criminalizar o movemento de defensa de Palestina” y que el informe recoge una “confusión deliberada entre antisionismo y antisemitismo”. 

