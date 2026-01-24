Diversos colectivos participarán este domingo en la manifestación de apoyo al activista Bruno Lopes en Ferrol

Bruno Lopes Daniel Alexandre

Más de una veintena de colectivos y entidades, así como organizaciones políticas y sindicales, han anunciado su participación en la manifestación que organiza la Coordenadora Galega de Solidariedade con Palestina este domingo, a las 12.00 horas, con salida de la plaza Amada García, en solidaridad con Bruno Lopes.

Como se recordará, hace unas semanas el activista y miembro del comité galego de solidariedade internacionalista Mar de Lumes fue denunciado por la Brigada de Información de la Guardia Civil como presunto responsable de un delito de odio –en concreto, por antisemitismo– por un conjunto de mensajes publicados en una red social contra el genocidio de Israel.

Entidades sociales, políticas y sindicales anuncian protestas en apoyo al activista ferrolano Bruno Lopes Más información

Desde el primer momento, entidades de diferente signo y también el propio acusado manifestaron que esta denuncia trata de “criminalizar o movemento de defensa de Palestina” y que el informe recoge una “confusión deliberada entre antisionismo y antisemitismo”.