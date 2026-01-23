Mi cuenta

Memoria histórica

Tres actos en Ferrol en recuerdo de Amada García y compañeros

La Asociación Memoria Histórica Democrática organiza los homenajes con la colaboración del Concello

Redacción
23/01/2026 13:17
Homenaje a Amada García Rodríguez y compañeros el pasado 2025, en el cementerio de Serantes
Homenaje a Amada García Rodríguez y compañeros el pasado 2025, en el cementerio de Serantes
Jorge Meis
La historia de Amada García Rodríguez, que se convirtió en símbolo de resistencia tras haber sido fusilada después de dar a luz a su hijo y este mismo viernes ha vuelto a la actualidad en la vista judicial en Ferrol de anulación de su sentencia, se rememorará el próximo martes 27, junto a las de Ángel Roldós, Antonio Eytor, Germán López, Jaime González, José Mª Montero, Juan José Teijeiro y Ramón Rodríguez. 

La Asociación Memoria Histórica Democrática organiza con este motivo, y con la colaboración del Concello de Ferrol, un encuentro en el castillo de San Felipe, a las 17.00 horas, seguido de otro en el cementerio de Serantes, a las 18.00. El último alcalde republicano de este territorio, a día de hoy anexionado como parroquia, Alejandro Porto Leis, se homenajeará a partir de las 18.30 horas, en el monolito instalado en su recuerdo, así como a sus compañeros Jesús Miño, Modesto del Río y Avelino Landeira.

