Roy Xordo aborda con Ferrol y Narón la necesidad de aumentar el número de policías en el área

El traslado de la Comisaría también fue tratado en la reunión Jorge Meis

La Federación de AAVV Roi Xordo mantuvo el pasado viernes un encuentro de trabajo con los concejales de Seguridade de Ferrol y Narón, Pamen Pieltain y José Oreona, respectivamente, para abordar la situación de inseguridad en ambos municipios y la necesidad de incrementar el número de efectivos policiales en el área. Tal y como relató Arturo Arribí, miembro de la entidad y de la junta directiva de la Asociación de Vecinos del Esnsanche A, se trató de una reunión inicial, casi una toma de contacto, de cara a exponer las problemáticas que se han detectado y que serán tratadas en profundidad en una segunda cita ya acordada pero que aún no se ha concretado.

“Nosotros consideramos que existe un déficit de policías en Ferrol, por un lado por el problema de la delincuencia y por otro en relación a los habitantes que hay”, explica, señalando que entre ambos ayuntamientos se superan las 100.000 personas –concretamente 104.900, según el censo de 2025–. En este sentido, el representante puso como ejemplo el aumento en el número de asentamientos que se dedican a la venta de estupefacientes, señalando que se pasó de dos a doce en los últimos años.

Así, desde la entidad se insiste en que los dos municipios afrontan una serie de retos que, a día de hoy, no se pueden enfrentar con el número de agentes disponibles, recordando que la Comisaría local presta servicio a ambos territorios. “Nosotros lo que solicitamos, en principio, es un aumento en los efectivos, y también vemos interesante contar con una subsede de la Policía Autonómica”, apunta, recordando que de las siete grandes ciudades Ferrol es la única en la que no hay dependencias de este cuerpo adscrito.

Otro problema del que se ha hecho eco Roi Xordo es el de las deficiencias en las dependencias de la urbe naval, así como de su tamaño, algo que el propio colectivo policial denunció en su momento y que se solventará, al menos en cuestión de espacio, con la construcción de la nueva comisaría en el Sánchez Aguilera, según el acuerdo alcanzado en junio de 2024 entre el Concello y el Ministerio del Interior.

Valoración

Por su parte, la concejala de Seguridade, Pamen Pieltain, calificó de “muy satisfactorio” el encuentro, detallando que sirvió para abordar las inquietudes de los vecinos y que “muchas de ellas quedaron clarificadas”. “Se les trasladó también la buena relación existente entre la Policía Nacional y Local, que siguen manteniendo reuniones todos los jueves para tratar los temas que afectan a las dos ciudades”, relató.

Entre otras cuestiones, apuntó la edila, se profundizó en la creación de una Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que como informó el Gobierno el pasado octubre ya está en tramitación o la apuesta por una Policía de Barrio, “que es una de las medidas que tenemos pensado instaurar en breve”. Por último, Pieltain agradeció a los vecinos su participación en la cita, recordando que el gobierno local “siempre está dispuesto a mantener este tipo de reuniones” para conocer su punto de vista.