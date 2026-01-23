Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Multitudinaria y emotiva jura de bandera a cubierto en la Esengra a pesar de la lluvia y el frío

Fueron 371 quienes protagonizaron el acto celebrado este viernes bajo cubierta en las instalaciones navales de A Graña

Redacción
23/01/2026 23:18
ESENGRA jura de Bandera
El edificio Amanuense albergó los actos de la jura de bandera
Daniel Alexandre
Las instalaciones de la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de A Graña (Esengra) acogieron este viernes la jura de bandera de 371 aspirantes a marinería a pesar de las alertas meteorológicas que trajo consigo el paso de la borrasca Ingrid que propició, eso sí, que la celebración se produjese a cubierto en el edificio Amanuense. 

El Almirante Jefe de Personal de la Armada (Alper), Alfonso Delgado Moreno, presidió la cita acompañado por el Almirante Director de Enseñanza Naval, contralmirante Ramón Fernández Borra, y el titular del Arsenal ferrolano, Vicente Rubio Bolívar, entre otras muchas autoridades militares que participaron en el evento. 

ESENGRA jura de Bandera
El Alper fue quien presidió la jura de bandera
Daniel Alexandre

Asimismo, el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, estuvo presente junto al alcalde José Manuel Rey Varela, el presidente de la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea, y la vicerrectora del Campus Industrial, Ana Ares, que tampoco quiso perderse una jornada que fue, a pesar del mal tiempo, multitudinaria y emotiva

Protagonistas

No en vano, fueron un total de 262 hombres y 109 mujeres, marineros profesionales del segundo ciclo de selección del año 2025, quienes juraron o prometieron fidelidad a la bandera en la tradicional ceremonia de la Armada a la que asisten muchos familiares y seres queridos de los verdaderos protagonistas del día, profesionales de Defensa de los que Abalde destacó que esto supuso “un paso decisivo na súa incorporación á Armada e no servizo á defensa de España”. 

ESENGRA jura de Bandera
Los familiares arroparon a los aspirantes 
Daniel Alexandre

Después del evento, el alumnado de la Esengra iniciará la fase de formación específica en las especialidades de aprovisionamiento, maniobra y navegación, operaciones y sistemas, y energía y propulsión, alternando estas preparaciones con módulos de Formación Profesional que se corresponden con un título de Grado Medio, explican desde la Subdelegación del Gobierno en A Coruña. 

Esta previsto que el curso de estos 371 hombres y mujeres que juraron bandera este viernes remate en el mes de julio de este año, cuando pasarán a sus destinos en buques y unidades

