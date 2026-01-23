Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio en la avenida do Mar en Ferrol

Despliegue en la avenida do Mar por un incendio Jorge Meis

El cuerpo municipal de bomberos trabaja en estos momentos en las labores de extinción y control de un incendio que se declaró en un piso del número 21 de la avenida do Mar, en Caranza, poco antes de las 20.00 horas.

Hasta el lugar acudieron dos camiones, uno de ellos escalera, y también tres patrullas de la Policía Local, así como agentes de la Nacional y una ambulancia. Se desconocen las causas que provocaron el fuego, pero hay un grupo de vecinos que han sido desalojados por precaución.