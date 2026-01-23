Las profesoras pioneras de la Complutense, con tres gallegas entre ellas, expuestas en Ferrol

Universidad de Ferrol inaguración exposición Las primeras profesoras de la Complutense Daniel Alexandre

“As primeiras profesoras da UCM” es el título con el que aterrizó este viernes, en el Campus Industrial de Ferrol, una exposición compuesta por 47 paneles que recuerdan a las mujeres pioneras por haberse incorporado a la carrera docente e investigadora en la Universidad Complutense de Madrid, la más antigua de la Comunidad entre las públicas.

El Centro Cultural Universitario, localizado en el mismo edificio que también alberga la cafetería, acoge la propuesta en su sala de exposiciones, hasta el próximo 20 de febrero. Las personas interesadas en visitarla, de forma totalmente gratuita, pueden acceder de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas.

La inauguración contó con la participación de representantes de la Universidade da Coruña –UDC– (la vicerrectora de Igualdade e Diversidade, Cristina López; la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, y la subdirectora de la Oficina de Igualdade, María José Abad) y de la Universidad Complutense de Madrid –UCM– (la delegada del rector para la Igualdad, Isabel Tajahuerce, y la comisaria de la exposición, la profesora de la Facultad de Ciencias de la Información, Violeta Izquierdo). Asimismo, al encuentro asistió Elvira Miramontes, concejala de Igualdade, Muller, Familia, Infancia e Multiculturalidade.

Origen

En una fecha significativa para el movimiento feminista, el 8 de marzo de 2021, se expuso por primera vez la selección, que incluye a cuatro mujeres gallegas (Emilia Pardo Bazán, Antonia Ferrín Moreiras, Jimena Fernández de la Vega y María Paz Alonso Quijada) con un póster propio para cada una.

La muestra se instaló en prácticamente todos los centros de la UCM, así como en la Semana de la Ciencia, el Encuentro Internacional Feminista, el Centro Cultural Margarita Nelken de Coslada y en los Cursos de Verano de El Escorial, antes de llegar a Compostela en 2025.