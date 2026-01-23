La verdad sobre el asesinato de Amada García será oficial 88 años después

Amada Toimil sale de la sala tras la vista Daniel Alexandre

“Pensei que este día non ía chegar nunca”. Amada Toimil, la nieta de la única mujer que fue fusilada en Ferrolterra por razones ideológicas en los días –que se convirtieron en meses y años– de terror que siguieron a la sublevación fascista de julio de 1936, expresaba este viernes su alegría por haber llegado, por fin, a este punto: a la vista en la que la Fiscalía pide la anulación del consejo de guerra que la condenó a muerte y que le segó la vida, tras encarcelarla estando embarazada y dejar transcurrir menos de tres meses tras el parto de su hijo Gabriel, el 27 enero de 1938, junto con otras siete personas, todas hombres.

El caso, que es el sexto de estas características que se lleva a los Juzgados ferrolanos, quedó visto para sentencia y será la magistrada Carmen López Moure la que dicte el auto que atenderá la petición de la fiscala provincial de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Encarnación Mayán: la anulación de la sentencia, el reconocimiento de Amada García como víctima y inclusión del auto resultante en el expediente sobre la causa que se custodia en el Archivo Militar de A Coruña.

Antes de la intervención magistral de la fiscala provincial, la jueza admitió como prueba un fragmento del documental de Xosé Abad titulado “A pegada dos avós” en la que aquel bebé de menos de tres meses que fue arrancado de los brazos de su madre relataba –hace más de diez años, poco antes de fallecer– dos cosas: la tristeza profunda que lo acompañó toda la vida por el asesinato de su progenitora y su interés –“obsesivo”, según su hija y yerno, hasta el punto de llevar siempre consigo dos dosieres con documentación sobre el caso– por esclarecer y resarcir, si es que hay alguna manera de hacerlo aun mínimamente, la memoria de su madre.

Tres actos en Ferrol en recuerdo de Amada García y compañeros Más información

Después llegaron las declaraciones, como testigos, de la nieta y su marido, un relato emotivo conducido por Encarnación Mayán en el que quedó demostrado el daño que su fusilamiento sin causa ni motivo que, incluso en los días de terror, lo justificase; una pena que “como una maldición” –dijo Antonio Molina– había asumido su nieta, reacia a que una de sus hijas –finalmente el marido le hizo cambiar de opinión– llevase el nombre de Amada.

Vidas, en fin, marcadas por el estigma que se encargó de establecer una “verdad judicial” injusta, como la de casi un millar de personas de Ferrolterra. El relato familiar en la sala permitió desvelar detalles que sí conocían los historiadores que llevan tiempo reivindicando la necesidad de memoria.

Muchos estuvieron presentes en la vista, como llevan haciendo desde tiempo antes de comenzar, en virtud de la Ley de Memoria Democrática de 2022, los procedimientos de anulación de sentencias condenatoria por la vía civil, no para reabrir procesos penales ni revisar responsabilidades individuales, sino “reparar una injusticia estructural” de la dictadura, dijo la fiscala.

El Juzgado de Ferrol declara nulas, por primera vez en Galicia, dos sentencias del franquismo Más información

“Fue sometida a un juicio sumarísimo y condenada a muerte sin ningún tipo de derecho de defensa y sin poder aportar prueba alguna y hacer alegaciones”, señala el escrito de la Fiscalía provincial, “condenada sin quebrantar ley alguna y por su mera pertenencia al Partido Comunista y por defender los derechos de las mujeres.

No cometió delito alguno y fue privada de manera injusta e inhumana, demoledora para su familia, en especial para sus hijos, que fueron abandonados por su progenitor y cuidados por familiares que no les prestaron cariño ni asistencia emocional, con una infancia difícil en la que arrastraron secuelas toda su vida adulta y tristeza por su ausencia, pero siempre reivindicando el legado de su progenitora, de la que estaban muy orgullosos”, resalta el texto.

Ahora, la jueza deberá emitir el auto que va a corregir una injusticia. Es probable que tarde meses, avanzó el presidente de Memoria Histórica Democrática, Manuel Pita, pero el camino ya está prácticamente recorrido en su totalidad. Han pasado 88 años, mucho tiempo, pero ya hay otra familia que podrá cerrar su capítulo más triste.

“Non se pecha a historia de Amada, pero si de moita dor na familia” Amada Toimil, nieta de Amada García

La nieta de Amada aseguró antes de la vista que era “un día moi especial; síntome moi orgullosa e para nós é pechar o círculo da historia de terror que foi a represión da miña avoa”. Amada Toimil participó, al igual que su pareja, Antonio Molina, en calidad de testigos en la sesión que culminará, seguramente en unos meses, en la anulación del consejo de guerra.

“Na miña casa, de pequena, non teño recordos porque non se falaba diso”, explica antes de añadir que “eu sabía que fora fusilada, despois que a fusilaran por bordar unha bandeira, pero non se falaba porque meu pai desde pequeno tiña prohibido facelo”. La madurez y el paso de los años le dieron otra perspectiva. “Fun falando con historiadores e vin cousas que non me cadraban, e tamén descubrín cousas moi dolorosas”, reconoce.

Sobre el perdón, Amada recuerda a su padre. “Cada 27 de xaneiro dicía no castelo de San Felipe que perdoaba pero non olvidaba. Eu non necesito que ninguén me pida perdón, non é unha prioridade: a prioridade é isto. O que fixeron queda na súa conciencia e tampouco culpo á súa descendencia porque non ten culpa”.

La nieta de Amada García, pese a la moción, admitió que estaba “desexando que pase xa e poder dicir que rematou: é algo moi importante para nós; non é pechar a historia, porque a historia de Amada non se pecha, pero si se pecha moita dor na familia”.

Bernardo Máiz, historiador: “Quixeron enviar a mensaxe de que estaban dispostos a ir a por todos” El biógrafo de Amada García, Bernardo Máiz aseguró que el día de ayer fue “unha satisfacción porque foi un emblema, unha muller republicana e feminista que non bordou ningunha bandeira”.



El historiador apunta que “ninguén entendeu nunca, mesmo falando con xuristas, a conta de que a condenaron a morte porque non había causa ningunha. Foi unha vinganza, pero non algo local de mulleres de dereitas, senón querer exemplificar a represión nunha muller, nai de familia e, polo tanto, lanzar a mensaxe de que estamos dispostos a ir a por todos”.



Máiz explica que la historia de “Amadita” la lleva escuchando “toda a vida”, aunque con incorrecciones. “Dicíase que por bordar unha bandeira, cando non sabía bordar”, apunta antes de lamentar “a traxedia e a inxustiza que foi o seu asasinato ao deixar dous fillos orfos”.



El historiador pone en valor la importancia de Ferrol en la explicación de aquella etapa. “É un sitio pioneiro, pois a fiscala di que o número de casos que ten en curso están moi por riba da media, pero tamén foi pioneiro en converterse en lugar de memoria histórica”.



Sobre el proceso de anulación de sentencias, Máiz cree que “é un proceso interesante que está levando a moita xente a achegarse a nós”, pero advierte de que “non se pode caer na idealización”. “Non estou de acordo en eliminar todos os símbolos do franquismo porque vai chegar un momento en que as xeracións novas non van saber que houbo unha ditadura terrible”, matiza.

Bernardo Máiz Daniel Alexandre

Xosé Manuel Suárez, historiador: “O neofascismo quere xente confusa e o noso labor é eliminar esa confusión” Xosé Manuel Suárez es el autor principal del informe que sustenta la declaración –de momento no definitiva– de Ferrol como Ciudad de Memoria Democrática y uno de los especialistas que más han descubierto sobre la represión en Ferrolterra.



Por ello este lunes era también un día especial para él. “Ves que o que un investigou a nivel académico ten ao final unha consecuencia social e mesmo xudicial. A historia pode xulgar, pero non condenar, e que desde o punto de vista xurídico estean recoñecéndose os dereitos das vítimas e dos seus familiares é algo importante e que nos enche de satisfacción”, asevera.



Con todo, Suárez admite que hace años no habría imaginado que este proceso de anulación y resarcimiento pudiese llegar. “Non, non. Cando un investiga tampouco pensa moitas veces na reacción dos familiares e céntraste na materia para facelo o mellor posible. O lamentable é pensar por que non pasou antes. Agora vémolo tan normal... Pero hai 90 anos que empezou a guerra e ese retraso non ten moita explicación”.



Por ello, el historiador, pionero en memoria histórica, cree que es el momento de hacer “especial fincapé no eido educativo” y asegura que “o que quere o neofascismo actual é xente que non saiba, xente que non coñeza; non quere xente adepta ou ideoloxizada, senón persoas confusas. E os historiadores temos que traballar para eliminar esa confusión na sociedade: é o noso labor”.

Xosé Manuel Suárez Daniel Alexandre

Aser Álvarez, cineasta: “O caso de Amada sobrepasa todos os límites da crueldade” La memoria histórica es uno de los temas más trabajados por Aser Álvarez, el cineasta que está elaborando un documental sobre Amada. “É un proxecto multimedia para contar a súa historia como exemplo do que foi a represión en Ferrolterra, que foi algo brutal, sistemático e masivo e cuxo alcance sabiamos polos grandes historiadores locais que tedes aquí”, expuso.



Con todo, Álvarez recalca que “unha cousa é sabelo e outra escoitarllo á neta, á familia. A memoria íntima, o trauma que supuxo e como se transmite de xeración en xeración” son líneas que estarán muy presentes en un proyecto que, sobre todo, busca “sementar para o futuro, facer memoria para o futuro”.



En ese sentido, Álvarez parafrasea a Méndez Ferrín: “Un pobo sen memoria é un pobo neurótico”, recuerda antes de explicar por qué Amada es un caso diferente. “Pola crueldade que supón arrincarlle o seu meniño de tres meses antes de axustizala, que estivera presa co seu bebé, que se lle fixera un consello de guerra totalmente irregular e inxusto. Traspasa todos os límites da crueldade e nós queremos sensibilizar á xente nova sobre o que aconteceu, que estea formada contra a barbarie que pode traer a intolerancia”.



Por último, Aser Álvarez destaca que la idea es que el proyecto crezca y sea coral, pues, subraya, “estamos falando de que aquí, na comarca de Ferrolterra, houbo 1.000 vítimas, a metade das de toda Galicia: é algo brutal”.