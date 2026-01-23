La AVV de Ferrol Vello denuncia un vertedero al lado de la antigua Fábrica de Lápices

​Hasta el lunes no podrá retirarse el depósito Daniel Alexandre

La Asociación de Vecinos de Ferrol Vello acudió en la tarde de este viernes a la Comisaría de la Policía Local de San Xoán para presentar una denuncia por el vertedero de enseres que la propiedad de una vivienda de la calle Baterías ha creado en los contenedores que hay en la carretera Alta del Puerto, en uno de los vértices de la parcela de la antigua Fábrica de Lápices donde se ubican unos contenedores de basura.

María José Peniza, presidenta de la entidad vecinal, explicaba que los “trabajos” vienen desarrollándose desde el martes, cuando comenzó el vaciado de una vivienda. Hartos de la situación, los vecinos contactaron con la Policía y procedieron a denunciarlo en las redes sociales para llamar la atención sobre “o incivismo dalgúns. Non podemos consentir”, dijo, “que se produzan estes episodios que xeran perigo e incomodidade na xente, ademais de dar unha imaxe pésima”.

La entidad vecinal recuerda que existe un número de teléfono al que llamar –981 326 900– para concertar la recogida de enseres y subraya que tienen identificados otros cuatro puntos en el barrio –calle del Cristo y los cruces de Manuel Comellas con Merced y de San Antonio con San Francisco– en los que es habitual el depósito de todo tipo de objetos. El Concello invita a la ciudadanía a llamar a la Policía Local si es testigo de hechos de este tipo.