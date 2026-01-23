Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Jaleo Vintage abrió su tienda efímera en el Parador

​La iniciativa sigue este sábado y domingo en horario continuado y con entrada libre

Redacción
23/01/2026 23:04
Parador de Ferrol mercado de Jaleo Vintage
​La iniciativa sigue este sábado y domingo en el Parador de Turismo
Daniel Alexandre
La iniciativa Jaleo Vintage, con miles de seguidores en las redes sociales, inauguró este viernes en Ferrol una tienda efímera que todavía se puede visitar este sábado y domingo en el Parador de Turismo con una gran selección de prendas clásicas: de gabardinas a camisetas de fútbol, pasando por sudaderas, jerséis o pantalones. 

Explican los promotores de esta particular “pop up” que va cosechando éxitos y colas por toda España, que la ropa se vende a 10 euros durante los tres días que dura la cita, ahondando en que cuenta con “muchísima variedad, todas las tallas y reposición continua de prendas para que siempre encuentres algo nuevo”. 

Parador de Ferrol mercado de Jaleo Vintage
Las prendas cuestan 10 euros y las hay para todos los gustos
Daniel Alexandre

La entrada al evento es gratuita y se puede acceder en horario ininterrumpido de 10.00 a 21.00 horas. “Si buscas planes en Ferrol, moda vintage o algo distinto que hacer estos días, guarda este evento”, animan a la clientela, que en la primera jornada no dejó de acudir en ningún momento. 

