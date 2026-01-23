Jaleo Vintage abrió su tienda efímera en el Parador
La iniciativa sigue este sábado y domingo en horario continuado y con entrada libre
La iniciativa Jaleo Vintage, con miles de seguidores en las redes sociales, inauguró este viernes en Ferrol una tienda efímera que todavía se puede visitar este sábado y domingo en el Parador de Turismo con una gran selección de prendas clásicas: de gabardinas a camisetas de fútbol, pasando por sudaderas, jerséis o pantalones.
Explican los promotores de esta particular “pop up” que va cosechando éxitos y colas por toda España, que la ropa se vende a 10 euros durante los tres días que dura la cita, ahondando en que cuenta con “muchísima variedad, todas las tallas y reposición continua de prendas para que siempre encuentres algo nuevo”.
La entrada al evento es gratuita y se puede acceder en horario ininterrumpido de 10.00 a 21.00 horas. “Si buscas planes en Ferrol, moda vintage o algo distinto que hacer estos días, guarda este evento”, animan a la clientela, que en la primera jornada no dejó de acudir en ningún momento.