Concierto

El regreso a los escenarios de Edu Hermida, este sábado con 3BT3 en La Room

El promotor de las Meninas de Canido se integra en esta banda con influencias latinas y andalusíes

Redacción
23/01/2026 22:48
Los músicos empezaron a ensayar de jóvenes y forjaron una amistad clave para lo que actualmente es el proyecto
Cedida
La programación de La Room alcanza este sábado 24 una de sus fechas más señaladas, el concierto de la banda 3BT3, con el promotor de las Meninas de Canido a la cabeza, Eduardo Hermida. Junto a Octavio, conocido en la ciudad por proyectos tan populares como Malditos Pendejos, Edi y Willy, componen una formación realmente ecléctica que subirá al escenario a las 23.15 horas, con las puertas de la sala abiertas desde 15 minutos antes. 

El grupo 3BT3 vuelve a lucir las influencias latinas y andalusíes que caracterizan su propuesta, mostrando ahora su versión más cultivada. Este regreso al panorama musical llega después de un parón para la audiencia en el que los implicados han ido cocinando a fuego lento su propio estilo, a base de horas de ensayos en los que iban combinando las rumbas con improvisaciones jazzísticas.

De esta manera, los integrantes han ido formando su particular lenguaje, dinámico y flexible, que hace partícipe al público al presentar un repertorio rejuvenecido que incluye temas conocidos para cualquier generación.

No obstante, la aventura de 3BT3 se remonta a varias décadas atrás, cuando un grupo de jóvenes empezó a juntarse para ensayar y fue dando forma a un primer proyecto llamado Tres Bravos Toros Tres, al que ahora dan una vuelta sus mismos músicos, ya crecidos, y deciden cambiar el nombre.

Las personas que se acerquen a disfrutar de este concierto se encontrarán con una selección que hace gala de la forma de entender la música de 3BT3, que borra los límites entre géneros como el jazz, el bolero, la rumba catalana, el son cubano, el boogaloo, el chachachá y el pop.

Entradas

En el local se podrán adquirir las entradas a 10 euros al inicio, aunque también se venden por anticipado en el café bar Sevilla y en La Casa del Fumador, en estos casos por 7 euros.

