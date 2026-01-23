Mi cuenta

Diario de Ferrol

El Gobierno celebra el éxito de las últimas operaciones contra el narcotráfico en Ferrolterra

Alcaldes y representantes socialistas de la comarca piden mayores medidas a nivel municipal

J. Guzmán
J. Guzmán
23/01/2026 20:14
El subdelegado, Julio Abalde, durante la presentación de los elementos intervenidos en la operación “Lezma”
El subdelegado, Julio Abalde, durante la presentación de los elementos intervenidos en la operación “Lezma”
Cedida
El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, puso en valor hoy viernes el éxito de las últimas operaciones conjuntas de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Ferrolterra, recordando que todos estos dispositivos tienen detrás “meses de investigación, un traballo constante e complexo que non sempre se ve, pero que é esencial”. “A loita contra o narcotráfico é un dos grandes obxectivos en Galicia e, de maneira moi especial, na comarca de Ferrol, onde reforzamos a coordinación e o traballo constante das Forzas e Corpos de Seguridade para combater tanto as grandes redes como o tráfico ao menudeo”, afirmó.

En este sentido, Abalde subrayó que en uno de estos últimos operativos, bautizado como “Lezna”, la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria “conseguiron desarticular unha organización da provincia da Coruña” dedicada a la venta de estupefacientes con el apoyo de un conocido grupo criminal de la zona, interviniendo en la mismas 31 kilogramos de cocaína y 135 de hachís, así como “cantidades menores de marihuana e ketamina, armas, vehículos e diñeiro en efectivo” –unos 85.000 euros–.

Asimismo, Abalde recalcó que el trabajo conjunto de estos cuerpos en los últimos meses logró sacar del mercado más de 12,5 toneladas de droga, con un valor estimado de 650 millones de euros. Esto, a su juicio, “amosa as dimensións deste problema e tamén a firmeza coa que se está actuando”. Por último, el subdelegado defendió que, ante esta problemática, la prevención “é clave”, señalando que tanto en Ferrol como en Narón se están llevando a cabo iniciativas en centros educativos enmarcadas en el Plan Director del Ministerio del Interior, tales como charlas y medidas de vigilancia.

Profesionalismo

Por otra parte, alcaldes y representantes municipales del PSOE en Ferrolterra quisieron felicitar, de un modo conjunto, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por el éxito en estas últimas redadas, destacando “o profesionalismo, a constancia e a eficacia demostrada” por sus agentes.

De igual modo, los socialistas recordaron que en octubre del año pasado se celebró en la ciudad naval un encuentro de trabajo con el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y el presidente de la Diputación, Valentín González, precisamente para abordar la problemática de la venta de estupefacientes en la comarca, que a día de hoy se considera uno de los “supermercados da droga” en el norte de España. A nivel local, por otra parte, instaron a los gobiernos locales de Ferrol y Narón a que adopten “medidas propias no ámbito das súas competencias”, reforzando las labores de vigilancia, la acción social, la prevención y la sensibilización vecinal.

