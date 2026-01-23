Mi cuenta

Diario de Ferrol

Falta de profesorado

El alumnado pasa a la acción tras más de dos semanas sin clases de latín e italiano en el IES Concepción Arenal de Ferrol

Los estudiantes ya tienen un escrito para enviar a la Consellería de Educación

Rita Tojeiro Ces
Rita Tojeiro Ces
23/01/2026 23:47
Este caso se agrava para los estudiantes de 2º de Bachillerato que se presentan a las PAU
Este caso se agrava para los estudiantes de 2º de Bachillerato que se presentan a las PAU
Jorge Meis
Desde el pasado día 8 de enero, el alumnado del IES Concepción Arenal de Ferrol carece de profesorado de latín e italiano, lo que afecta a grupos tanto de 1º como de 2º de Bachillerato y también de 4º de ESO. Por este motivo, es el propio estudiantado el que pasa a la acción y ya ha redactado un escrito para exigir a la Consellería de Educación la reanudación de estas clases, que prevé trasladarse este lunes tras la recogida de firmas en el centro. 

El 31 de diciembre se jubiló, con un preaviso de tres meses, la profesora encargada de estas dos asignaturas, tal y como explica la portavoz de este colectivo de afectados, Icía Cendán Doce, que declara que “seguimos á espera de que a Consellería nos mande un profesor porque levan as listas baleiras desde novembro”.

Tal y como explica esta representante, actualmente el alumnado se ve obligado a reducir sus horas lectivas los días que tendrían que cursar los idiomas en cuestión, ya que estas materias coinciden al inicio o al final de la jornada.

Icía Cendán es una de las estudiantes de 2º de Bachillerato afectadas, ya que está matriculada en latín, una asignatura en la que están apuntadas, solo en su clase, alrededor de 30 personas. Sumando al alumnado del curso anterior y al de 4º de ESO, y de nuevo circunscribiéndose a esta lengua, se calcula que más de 60 alumnos y alumnas permanecen sin estas lecciones desde hace más de dos semanas.

La intención es que el escrito que enviará el colectivo estudiantil a la Xunta sea apoyado por las firmas de todos estos afectados, así como los matriculados en italiano, como respuesta a una “vulneración ao noso dereito á educación”.

Según registra el texto, esta misma situación está ocurriendo en otros centros gallegos, los IES de Melide y Santa Irene de Vigo.

