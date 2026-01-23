Asamblea relevante en la Cofradía de Dolores para decidir aspectos "históricos"

La anterior se celebró el 8 de febrero, también en Afundación Ferrol Jorge Meis

La Cofradía de Dolores de Ferrol convoca para el sábado 7 de febrero su asamblea general ordinaria desde las 11.00 horas en el salón de actos de Afundación, llevando en su orden del día varios asuntos de interés que podrían suponer cambios en el procesionario y un presupuesto para este 2026 del que se desprenden algunas novedades.

En primer lugar, además de someter a votación los diversos informes y el proyecto económico, se buscará el beneplácito de los y las cofrades para llevar a cabo sendos cambios en los hábitos de los tercios de Jesús Columna y Oración en el Huerto.

En concreto, explican desde la hermandad de Méndez Núñez que, siguiendo con la estela de la “homogeneización”, sus sayales rojo y blanco se pretende que se pasen al negro con la botonadura en el color correspondiente.

Posibilidad de cambio

No obstante, el punto más llamativo es el octavo, donde la cofradía pregunta a su asamblea sobre la participación de los tercios del Cristo de la Misericordia y San Juan Evangelista, así como la del paso del discípulo, en la procesión del Santo Entierro, donde también la Virgen de Dolores acompaña a la Santa Urna en una colaboración histórica con la hermandad de San Julián que nunca ha estado exenta de polémica y que podría verse alterada tras la votación.

Además, en el presupuesto se avanza que se realizarán reformas para subsanar problemas estructurales en el trono de la Virgen de la Esperanza en el marco de la recuperación de patrimonio que han venido abanderando desde la junta de gobierno de Dolores, incluyéndose en ese apartado la restauración de los farolillos del paso del Yacente y diversas inversiones en elementos del paso de palio y en el del Cristo de la Misericordia. En estas cuestiones prevén invertir unos 10.300 euros.

Sin embargo, la recuperación más esperada en esta Semana Santa de 2026 será la del manto de la Dolorosa, que se está llevando a cabo en Cyrta Textil en Sevilla, con un coste total de 20.543,38 euros que se están sufragando con donaciones que están yendo, agradecen desde la cofradía, a muy buen ritmo.

Precisamente, junto a esta emblemática pieza que se estrenó en 1945 viajará desde la capital andaluza la tercera de las imágenes del paso de misterio de Jesús Columna. Si en 2024 era la del Señor la primera en salir de los talleres de Fernando Murciano y el pasado año fue Caifás, en esta ocasión es el flagelador quien recorrerá por primera vez las calles de Ferrol el Martes Santo si la lluvia lo permite. El traslado de ambos bienes costará unos mil euros.

Servitas

No se han olvidado tampoco, desde la hermandad, de reservar una partida en sus presupuestos para celebrar los actos en torno al 275 aniversario fundacional de la Congregación de Siervos de María en Ferrol, los servitas que en 1750 se constituyeron en la capilla del Cristo de los Navegantes de la antigua parroquial de San Julián para rendir devoción a la imagen mariana que es una de las titulares de la cofradía de Amboage. A ello destinarán unos 2.000 euros si es que la asamblea da luz verde.