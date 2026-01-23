Mi cuenta

Ferrol

Árboles y postes caídos, además de carteles rotos, como antesala de una jornada de parques cerrados en Ferrol y Narón

Los Bomberos del parque de A Gándara realizaron ocho salidas durante la madrugada

Marta Corral
Marta Corral
23/01/2026 10:45
Un mesón ubicado en Ultramar perdió gran parte de su letrero por las inclemencias de 'Ingrid'
Cedida
La borrasca 'Ingrid' no se lo está poniendo fácil a los Bomberos de Ferrol, que ya solo en la madrugada de este viernes han realizado ocho salidas como consecuencia del temporal, apunta el Concello, enumerando que las intervenciones han tenido que ver con árboles caídos, carteles y postes derribados tanto en el casco urbano como en la zona rural.

Además, desde primera hora de la mañana los efectivos tampoco han parado, empezando por su desplazamiento a las 8.35 horas a Aneiros, donde se cayó un árbol sobre la calzada. Otro ejemplar se precipitó sobre un vehículo en la calle Pérez Parallé, en Canido, y se retiró otro en el 17 de la calle Valenta y en San Pedro de Leixa, en dirección Río Seco.

Una de las salidas de los Bomberos de Ferrol en la madrugada de este viernes

En el número 8 de la calle Betanzos, los Bomberos aseguraron un desprendimiento de tejas y retiraron un canalón suelto en la calle Alonso López, número 80. Ya pasadas las 9.00 horas, en el número 3 de Cangrexeiras también retiraron otro árbol que había caído sobre un muro.

Recuerdan desde el Concello que los parques y las zonas verdes municipales están cerrados y no están permitidas las actividades al aire libre mientras se mantengan estas condiciones meteorológicas adversas.

Los Bomberos de Narón retiraron varios árboles caídos
Narón

Los Bomberos del Speis de Narón están teniendo también una jornada muy movida y desde el Concello han trasladado su presencia para retirar árboles caídos en la FE-11, en As Carballedas y en A Vacariza, saneando fachadas en Méndez Núñez y en el Pazo da Cultura.

