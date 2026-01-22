Mi cuenta

Ferrol

Presentación do monográfico sobre Castelao no antiguo Hospicio

Titúlase "Chama e alento incesantes" e publícao Tempo Galiza Editora

Redacción
22/01/2026 23:25
antigo Hospicio presentación libro Castelao de Medulio
O volume recolle as achegas de catorce autores e autoras
Jorge Meis
O salón de actos do antigo Hospicio acolleu este xoves a presentación do monográfico sobre Alfonso Daniel Rodríguez Castelao “Chama e alento incesantes” que publica Tempo Galiza Editora con motivo do septuaxésimo quinto aniversario do pasamento do polígrafo rianxeiro, o ano pasado.

Organizado pola sociedade cultural Medulio coa colaboración do Concello, o acto contou coas intervencións do economista ferrolán Xosé Díaz, do profesor da Universidade da Coruña Xosé Manuel Carril e do escritor Xoán Costa, que, ademais, son coautores do volume.

En total, catorce homes e mulleres especializados nalgún aspecto da vizosa figura e traxectoria de Castelao explican cuestións concretas do seu pensamento e da súa acción política e tamén da relación desta coa arte de quen foi o referente máis influínte do movemento nacionalista na primera metade do século XX.

Neste número colaboran, ademais das tres persoas que interviron onte, outros dous veciños de Ferrolterra, Francisco Rodríguez e Manuel Rei. O primeiro fala na súa achega da consideración de Galicia como colonia en Castelao e tamén no pensamento nacionalista posterior ao seu pasamento. Rei, pola súa banda, profundiza na dialéctica entre nacionalismo e imperialismo que con tanta profusión plasmara no “Sempre en Galiza”. A terceira personalidade ferrolá que publica neste volume, Xosé Díaz, aborda a idea do concerto económico na ideoloxía do polígrafo rianxeiro.

Canda estas achegas están tamén as de Pilar Allegue, María Xosé Bravo, Manuel Ferreiro, Pilar García Negro, Rubén Lois, Xoán Carlos Garrido, Bieito Lobeira, Tareixa Navaza e Lucía Veciño.

Manuel Rei, en Mugardos

Un dos participantes no acto deste xoves, Manuel Rei, exprofesor e exdirector do IES Concepción Arenal, estará este venres ás 19.00 horas no Casino Mugardés para presentar o seu libro “Castelao, desta terra e deste tempo”. Francisca Pérez e Evaristo Deus compañarán ao autor neste acto que organiza a asociación cultural Apelón Educación. 

