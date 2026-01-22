Maica García | “Para mí ‘Toque Ferrol’ es el orgullo de formar parte de una ciudad única”

La concejala de Turismo, Maica García, el pasado miércoles en Fitur J.G.

El gobierno local presentó el pasado miércoles en la feria internacional Fitur de Madrid su campaña turística para el presente 2026. La propuesta, bautizada como “Toque Ferrol”, busca ofrecer una perspectiva diferente, más cercana a la ciudadanía, y alejada de iniciativas de años anteriores, más centradas en los activos del municipio de cara a los visitantes. Así, tras hacerse público el vídeo que acompaña el slogan, abordamos con la concejala responsable de este departamento, Maica García, cómo surgió esta idea y qué quiere expresar con ella el Concello ferrolano.

¿Cómo nació la campaña turística de este año?

Bueno, esta campaña surgió del deseo del Concello y su equipo de comunicación de llamar la atención, presentar algo con un toque diferente, distinto, moderno y dinámico. Optamos por usar imágenes tipo flash, que enganchan e impactan, tanto de nuestra maravillosa ciudad como del rural, de espacios naturales...Queríamos apostar por algo diferente y para mostrar también ese orgullo de ser de Ferrol y llamar la atención para que la gente venga a conocernos y poder sentir nuestro municipio.

¿Qué es entonces el ‘Toque Ferrol’, cómo lo definiría?

Es difícil, porque una definición es algo breve y tampoco queremos verlo como solo un slogan. Como dijimos en la presentación, el reto era explicar a alguien que no es de aquí lo que es Ferrol. Podemos decir que es orgullo y fuerza, algo genuino y auténtico. Algo que es nuestro y que no se puede explicar, que hay que vivirlo, hay que sentirlo y, para eso, para poder sentir ese toque, hay que venir, para empaparse en nuestra ciudad, en nuestra cultura, en nuestras costumbres y también en nuestras tradiciones. Por eso queríamos llamar un poco la atención en ese sentido.

Y como ferrolana ¿qué es para usted el ‘Toque Ferrol’?

Para mí es el orgullo de formar parte de una ciudad tan auténtica, con ese carácter y forma de vida tan propia forjados por la historia, el mar, el paso del tiempo... Es ese legado de nuestros antepasados y un carácter atlántico pero propio pero de este rinconcito tan especial.

¿Tendrá continuidad la campaña a lo largo del año?

Sí, tendrá una continuación directa. Queremos crear un efecto similar de cara a la Semana Santa, que es nuestra gran fiesta por excelencia. La idea es seguir impulsando esta iniciativa a lo largo de todo el año, pero en vísperas de nuestra semana grande habrá como una segunda edición del vídeo para que la gente se enganche más y se anime a vivir y conocer Ferrol.

Y al margen de esta propuesta ¿qué otras iniciativas tiene en cartera la Concejalía de Turismo para este 2026?

Esta ciudad hay que vivirla y sentirla, así que seguiremos trabajando en las experiencias que nos hacen únicos, pero también apostando y apoyando nuestras tradiciones. Además de la Semana Santa tenemos las Pepitas, que están también a la vuelta de la esquina y queremos darle ese empuje final para que sea reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional. También este año se celebra la sexta edición del Festival Ilustrado y continuaremos con la ruta modernista, tan única por ese barrio estudiado, racional, con esa arquitectura, ese legado del gran Rodolfo Ucha. Y, bueno, por supuesto, algo también impresionante que siempre deja cautivados a los visitantes es esa experiencia genuina de poder hacer la ruta de la construcción naval con esas visitas al arsenal militar del siglo XVIII, el Astillero de Navantia o el Palacio de Capitanía. Otra propuesta especial por la que tenemos que seguir apostando es entorno maravilloso que es el litoral, esas playas salvajes, únicas y vírgenes, con un arena fina y blanca, esas playas de azúcar, que son una maravilla.

El vicepresidente de la Diputación definió en Fitur la candidatura de Ferrol a patrimonio de la Unesco como uno de sus ejes turísticos ¿cómo avanza esta propuesta municipal?

La verdad que nos hemos adelantado porque hay unos plazos que cumplir y aunque sabemos que se va a lanzar Ribeira Sacra este año y ojalá lo consiga, a nuestra candidatura le hemos dado empujón con esa evaluación preliminar que teníamos que preparar y que ya está lista para elevar; y también con ese plan de turismo sostenible, que es una condición también obligatoria del expediente de patrimonio mundial. Así que vamos por el buen camino, cumpliendo los plazos. Estamos avanzando junto a todas las Administraciones. El Estado, la Armada, la Xunta, la Diputación y el Concello estamos muy unidos y trabajamos todos a una para poder elevar esa candidatura más pronto que tarde.