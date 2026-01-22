La Real Filharmonía de Galicia inaugura la programación cultural

Johanna Malangré Cedida

La primera cita del programa cultural de Ferrol del año en el Auditorio lleva la firma de la Real Filharmonía de Galicia y se celebrará este viernes, a las 20.30 horas. “Impresións nocturnas” es el título de este concierto dirigido por Johanna Malangré y con la pianista Alexandra Dariescu como solista. Las entradas pueden adquirirse a un precio de 16 euros, si bien los socios de la Sociedad Filarmónica Ferrolana, entidad que colabora en la organización del evento, podrán acceder por solo cinco.

La Real Filharmonía de Galicia llega a Ferrol tras haber actuado el jueves en el Auditorio de Galicia. El programa, explica la orquesta sinfónica, se construye alrededor del impresionismo francés y coincide con el nacimiento de Maurice Ravel. La primera parte se abrirá con “Pavana para una infanta difunta” y seguirá con “Concierto para piano en Sol mayor”.

La segunda parte ofrecerá el estreno en España de “Stars”, de la norteamericana Mary Howe y proseguirá con una obra nueva de Lula Romero. El concierto se clausurará con la “Suite de Pelléas et Mélisande, Op. 80” de Gabriel Fauré, basada en la pieza teatral de Maurice Maeterlinck.

Johanna Malangré es, explica la Real Filharmonía de Galicia, una de las batutas europeas más destacadas de su generación. Desde el año 2022 es la directora musical de la orquesta francesa Picardía y colabora con asiduidad con formaciones sinfónicas de todo el continente, donde muestra su particular visión, que combina el repertorio clásico con el contemporáneo “con naturalidade e coherencia artística”, señala la orquesta.

Dariescu, por su parte, es una pianista de “prestixio internacional” que actúa con frecuencia con las principales orquestas europeas y que, además de su talento, destaca por su capacidad comunicativa y por su compromiso con la difusión de la música clásica a públicos nuevos.