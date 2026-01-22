Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La Real Filharmonía de Galicia inaugura la programación cultural

El concierto “Impresións nocturnas” está dirigido por Johanna Malangré con Alexandra Dariescu

Redacción
22/01/2026 23:21
Johanna Malangré2
Johanna Malangré
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

La primera cita del programa cultural de Ferrol del año en el Auditorio lleva la firma de la Real Filharmonía de Galicia y se celebrará este viernes, a las 20.30 horas. “Impresións nocturnas” es el título de este concierto dirigido por Johanna Malangré y con la pianista Alexandra Dariescu como solista. Las entradas pueden adquirirse a un precio de 16 euros, si bien los socios de la Sociedad Filarmónica Ferrolana, entidad que colabora en la organización del evento, podrán acceder por solo cinco.

La Real Filharmonía de Galicia llega a Ferrol tras haber actuado el jueves en el Auditorio de Galicia. El programa, explica la orquesta sinfónica, se construye alrededor del impresionismo francés y coincide con el nacimiento de Maurice Ravel. La primera parte se abrirá con “Pavana para una infanta difunta” y seguirá con “Concierto para piano en Sol mayor”.

La segunda parte ofrecerá el estreno en España de “Stars”, de la norteamericana Mary Howe y proseguirá con una obra nueva de Lula Romero. El concierto se clausurará con la “Suite de Pelléas et Mélisande, Op. 80” de Gabriel Fauré, basada en la pieza teatral de Maurice Maeterlinck.

Johanna Malangré es, explica la Real Filharmonía de Galicia, una de las batutas europeas más destacadas de su generación. Desde el año 2022 es la directora musical de la orquesta francesa Picardía y colabora con asiduidad con formaciones sinfónicas de todo el continente, donde muestra su particular visión, que combina el repertorio clásico con el contemporáneo “con naturalidade e coherencia artística”, señala la orquesta.

Dariescu, por su parte, es una pianista de “prestixio internacional” que actúa con frecuencia con las principales orquestas europeas y que, además de su talento, destaca por su capacidad comunicativa y por su compromiso con la difusión de la música clásica a públicos nuevos.

Oferta sinfónica

El de esta tarde es el primero de los cinco conciertos que se incluyen en la programación cultural del Concello de Ferrol en el primer trimestre del año y que están organizados por la Sociedad Filarmónica Ferrolana.

Los dos siguientes serán en febrero con la actuación, también en el Auditorio, de la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por el surcoreano Hankyeol Yoon, el día 5 y, dos semanas después, el d19, la misma entidad, dirigida en esta ocasión por Roberto González-Monjas, presentará el “Concierto de Aranjuez”.

En marzo, los días 5 y 11, será el turno de la Real Filharmonía de Galicia, con Baldur Brönnimann, y de la banda y la orquesta de grado del Xan Viaño. 

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Biblioteca de Narón visita guiada a la exposición de Mauthausen

Más de 40 imágenes abiertas al público en Narón recuperan las historias de Ferrolterra que vivieron el Holocausto nazi
Rita Tojeiro Ces
El equipo femenino del Marina espera luchar por el título

Los equipos del Marina juegan en Cervo la Copa Gallega absoluta
Redacción
Lola Basanta y Daniel Blanco, preparados para el curso

El Juancho Vázquez inicia la temporada en Atenas
Redacción
Chuca, izquierda, durante su etapa en el Racing

Chuca, preparado para debutar con el Arenteiro en A Malata
Juan Quijano