Ferrol

Ferrol en Común demanda al Concello la reparación de la avenida de Compostela

Pide una actuación de emergencia al margen de la urbanización del acuartelamiento

Redacción
22/01/2026 21:53
La formación señala que la situación es especialmente peligrosa cuando llueve
La formación señala que la situación es especialmente peligrosa cuando llueve
Daniel Alexandre
El grupo municipal de Ferrol en Común demandó esta mañana al gobierno local la reparación de la avenida de Compostela, principal vía de entrada a la ciudad naval para todos los usuarios del servicio ferroviario y de los trayectos de larga distancia en autobús.

Por medio de un comunicado, la formación señaló que llevan “meses” insistiendo en la necesidad de acometer esta intervención en las diferentes sesiones de la comisión de Urbanismo, alertando al Concello en todas ellas de que esta carretera supone “un risco grave, evidente e notorio para os peóns que transitan” por este vial. “A día de hoxe, basta a mínima choiva para que un río de lodo e residuos ocupe a beirarrúa, obrigando aos viandantes e a transitar pola estrada”, denuncia la agrupación que lidera Jorge Suárez. En este sentido, Ferrol en Común insiste en que esta coyuntura “pon en perigo a integridade física” de los peatones, además de ocasionar episodios de colapso de tráfico en numerosas ocasiones.

Sánchez Aguilera

Asimismo, desde el grupo municipal hicieron referencia al hecho de que la reurbanización de dicho acceso está incluida en el proyecto del Sánchez Aguilera, apuntando que el Consistorio “non pode escudarse” en esta iniciativa, dado que el estado actual de la calzada y las aceras supone un problema “que require dunha actuación urxente”, puesto que la creación del nuevo barrio planteado para el espacio es una intervención “a moi longo prazo”.

De esta forma, la agrupación plantea que se acometan los trabajos mediante un contrato de emergencia que “cando menos, se canalicen as augas pluviais e faga transitables as beirarrúas, poñendo fin a un problema que se vén mantendo no tempo”, alertando de que, de no hacerse, se corre el riesgo de “un accidente de gravidade”.

