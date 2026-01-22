El traslado de los fondos del Archivo Naval durará entre dos y tres semanas

La zona noble del palacio no se verá afectada por las obras Emilio Cortizas

El Palacio de Capitanía General se prepara para la reforma más importante de las últimas décadas, una inversión de 2,3 millones de euros que permitirá que parte del inmueble, uno de los emblemas de la Armada en Ferrol, se adapte para poder albergar el cuartel de la Fuerza de Protección, que actualmente tiene sus dependencias en la estación naval de A Graña.

La ejecución de las obras comenzará próximamente, pero antes deberán acometerse algunos trabajos que afectan a otros servicios y dependencias militares. Se trata, en concreto, del Archivo Naval, que deberá cambiar de localización –trece años después de asentarse en este espacio– mientras se desarrollen las tareas en Capitanía y trasladarse a Herrerías. Será un cambio temporal que, sin embargo, requiere de la adecuación que, informa el Arsenal, ya está haciendo la empresa Desarrolla en el antiguo taller del ramo de Mantenimiento.

La Armada se decantó por este lugar por ser el que mejor encajaba con los requisitos de la actuación: un edificio con acceso al público, con lo que prácticamente la totalidad del recinto militar quedaba excluido, pero no Herrerías, donde se localizan dos museos: el Naval y el de la Fundación Exponav. Por otra parte, este taller se encontraba en buen estado y, al tener un uso prácticamente testimonial, no interfiere en el funcionamiento de otros departamentos del estamento castrense.

Adaptación

En principio, según los pliegos, la preparación del taller no deberá prolongarse más de dos meses y, a partir de ahí se procederá, tras la firma del contrato de transporte, al traslado de la documentación y el mobiliario necesario para facilitar el trabajo de consulta de público general e historiadores.

Los plazos son aproximados, pero la representación de la Armada en Ferrol prevé que la operación para mover los casi 6,5 kilómetros lineales de documentación se hará a lo largo del primer semestre, aunque es probable que no sea necesario apurar este plazo y pueda materializarse más cerca del inicio que del final de la primavera.

El lugar en el que se localizará el Archivo Naval tendrá dos zonas diferenciadas, la administrativa y la de depósito y consulta. La primera se instalará en unas oficinas que ya existen y que hasta el inicio de la adaptación estaban en uso. Allí se encontraba la librería y también el personal de pasaportes. Se adecuará retirando la división interior actual para una nueva distribución de los espacios y es allí donde se instalará el personal administrativo y al jefe del archivo. En el taller estará la documentación y para la zona de consulta se utilizará la biblioteca que ya existe en el edificio de Herrerías y se añadirá algún servicio, como una cámara de vigilancia.

Oreco Balgón

Con este traslado, la empresa Oreco Balgón podrá realizar las obras de reforma del Palacio de Capitanía General, que, como se recordará, no afectan a la totalidad de los cuerpos del inmueble y se prolongarán durante doce meses con el límite del 30 de noviembre de 2027.

La actuación afectará solo a un par de zonas delimitadas y no se tocará la parte noble –la casa-palacio– que tiene usos de vivienda y representación de la Armada y que, también parcialmente, puede visitarse a través de un programa turístico con mucha aceptación entre el público.

Así, las obras se centrarán en lo que se conoce como sede del Estado Mayor de la Defensa y el antiguo patio central. Entre ambas zonas hay también un espacio que alberga instalaciones de mantenimiento y que en la actualidad presenta un deterioro significativo.

La solución que plantea la Armada y que deberá materializar Oreco Balgón encaja en la filosofía que se está empleando en la reforma de otros inmuebles de valor histórico en el interior del Arsenal, como el Cuerpo de Guardia o Ayudantía: prescindir de volúmenes añadidos que distorsionan la arquitectura original y generar huecos más diáfanos, con una distribución en la que predominan los espacios abiertos.

Se trata, después de la transformación de la Factoría de Subsistencias, de la obra más ambiciosa de un inmueble de la Armada en la ciudad.