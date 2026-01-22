Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

El programa UDC Saudable reforzará su presencia más allá del ámbito universitario

El espacio de promoción de la salud, el bienestar y la calidad de vida desarrolló 124 acciones en 2025

Redacción
22/01/2026 23:18
Imagen de la reunión anual del programa
Imagen de la reunión anual del programa
UDC
El programa UDC Saudable, un plan universitario de promoción de la salud y el bienestar de las personas en el que participan 42 entidades externas, desarrolló a lo largo de 2025 un total de 124 acciones sobre alimentación sana y sostenible (34), adicciones químicas y comportamentales (26), bienestar y salud mental (23), estilos de vida (15) y otras 46 divididas en campos como la gobernanza y las redes (20), políticas institucionales (14) y comunicación y visibilidad (12).

En concreto, destacan iniciativas como la educación afectivo-sexual, la donación de sangre y órganos, la prevención de adicciones, el impulso de la Escola de Alimentación, la actividad “6 meses, 6 causas” sobre problemáticas concretas de las mujeres, la desconexión digital y la transición hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otras. Sobresale también una actuación pionera, como la implantación de los Campus sen Fume y la implicación en programas internacionales como One Health.

Este conjunto de acciones le permite a UDC Saudable “avanzar cara a un modelo máis coherente e de maior visibilidade”, reforzando el papel de la institución académica como “axente activo na promoción da saúde”.

En esa línea, la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, y el director del programa, Sergio Santos del Riego, pusieron el énfasis en la necesidad de profundizar en ese camino de la planificación integrada y la coordinación entre las entidades, pero sobre todo en la expansión de las acciones comunitarias más allá del ámbito universitario. Fortalecer las alianzas con las entidades y poner en marcha una página web contribuirán a ese objetivo. Además, se avanzará en la consolidación de una unidad de vida saludable y bienestar que busca convertirse en la estructura para la “coordinación e continuidade” del proyecto.

Papel estratégico

En ese sentido, Ana Ares puso ayer en valor en el transcurso de la reunión anual de la Rede de Entidades Externas UDC Saudable las nuevas incorporaciones –actualmente son ya 42– y subrayó el “papel estratéxico” que juegan las “alianzas” con asociaciones, empresas e instituciones “como elemento clave para ampliar o impacto social das accións desenvolvidas desde a Universidade da Coruña”.

Este programa es una de las prioridades para la vicerrectora, principalmente en lo que tiene que ver con la proyección y la implicación sociales, una visión que compartió también el director, Sergio Santos, cuando dijo que este era, “por riba de todo, un proxecto compartido no que Universidade, entidades e institucións camiñan xuntas para que a promoción da saúde deixe de ser un discurso para converterse nun impacto real na vida das persoas”. 

