Diario de Ferrol

Ferrol

El Foro Cidadán polo Ferrocarril se reúne este viernes con Diego Calvo

La plataforma también envía sus condolencias a las víctimas de Adamuz y Barcelona

Redacción
22/01/2026 08:37
Manifestación Polo dereito ao tren
Masiva manifestación del Foro el pasado otoño
Emilio Cortizas
El Foro Cidadán do Ferrocarril se reunirá este viernes en el Parlamento de Galicia con el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo; la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela; y la delegada territorial de la Xunta en Ferrolterra, Martina Aneiros, para abordar la necesidad de modernizar los servicios de trenes y recabar información sobre las gestiones que ha llevado a cabo la Xunta “de cara a conquerir un ferrocarril do século XXI”, como recoge la declaración institucional aprobada en O Hórreo el año pasado y también en todos los municipios de la comarca. 

Por otra parte, el Foro envía las condolencias a las víctimas de Adamuz y Barcelona y desea que las investigaciones sean “verdadeiramente rigorosas”. 

