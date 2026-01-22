Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El cuerpo municipal de bomberos completa cuatro intervenciones por elementos tirados por el fuerte viento

Sus homólogos del Speis de Narón también tuvieron dos salidas a causa del temporal durante la tarde

J. Guzmán
J. Guzmán
22/01/2026 21:58
Actuación de los bomberos ferrolanos en la calle Concepción Arenal
Actuación de los bomberos ferrolanos en la calle Concepción Arenal
Jorge Meis
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Los profesionales del cuerpo municipal de bomberos de Ferrol tuvieron que realizar hoy jueves cuatro intervenciones diferentes por elementos sueltos a causa de los fuertes vientos que desde comienzos de semana azotan la comarca. Tras la activación de la alerta roja por parte de la Xunta el pasado martes, y que permanecerá vigente durante la jornada de hoy, las incidencias no han dejado de sucederse por toda Ferrolterra.

Así, la primera actuación del parque ferrolano se registró en torno a las 12.45 en el núcleo de Papoi, en la parroquia de Covas, donde, según detalló el Concello, los funcionarios procedieron a asegurar un árbol que estaba a punto de precipitarse a causa del viento. Por este mismo motivo tuvieron que intervenir, en un período de menos de una hora, en otros tres puntos del municipio: sobre las 15.25, en el paseo marítimo de Curuxeiras, los profesionales fijaron un cartel suelto; diez minutos más tarde, a la altura del número 78 de la calle Breogán, retiraron una chapa suelta en la cubierta de un inmueble; y poco antes de las seis de la tarde, en Concepción Arenal, se inspeccionó el techo de un edificio tras recibir el aviso de un vecino por varias tejas que habían caído sobre la vía pública.

Profesionales del Speis de Narón en la carretera de Castilla
Profesionales del Speis de Narón en la carretera de Castilla
Cedida

En el caso de Narón, fuentes municipales detallaron que los bomberos del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) tuvieron que asegurar una antena de televisión desprendida en el edificio situado en el número 361-363 de la carretera de Castilla, a escasos metros de la rotonda de Freixeiro, y poco después se desplazaron hasta la parroquia de Sedes para retirar un poste de telefonía caído.

Como se señaló, el nivel de alerta roja se mantendrá activo a lo largo de la jornada de hoy y, por ello, siguiendo las indicaciones de la Xunta y la Agencia Española de Meteorología (Aemet), el Concello anunció el cierre mañana de todos los parques públicos por motivos de seguridad. De igual modo, se suspenden todas las actividades al aire libre programadas por el gobierno local para el viernes. Asimismo, desde la administración autonómica se instó a los vecinos a adoptar todas las medidas de precaución adecuadas, además de alertar de un descenso muy pronunciado de las temperaturas.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Biblioteca de Narón visita guiada a la exposición de Mauthausen

Más de 40 imágenes abiertas al público en Narón recuperan las historias de Ferrolterra que vivieron el Holocausto nazi
Rita Tojeiro Ces
El equipo femenino del Marina espera luchar por el título

Los equipos del Marina juegan en Cervo la Copa Gallega absoluta
Redacción
Lola Basanta y Daniel Blanco, preparados para el curso

El Juancho Vázquez inicia la temporada en Atenas
Redacción
Chuca, izquierda, durante su etapa en el Racing

Chuca, preparado para debutar con el Arenteiro en A Malata
Juan Quijano