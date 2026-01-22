El cuerpo municipal de bomberos completa cuatro intervenciones por elementos tirados por el fuerte viento

Actuación de los bomberos ferrolanos en la calle Concepción Arenal Jorge Meis

Los profesionales del cuerpo municipal de bomberos de Ferrol tuvieron que realizar hoy jueves cuatro intervenciones diferentes por elementos sueltos a causa de los fuertes vientos que desde comienzos de semana azotan la comarca. Tras la activación de la alerta roja por parte de la Xunta el pasado martes, y que permanecerá vigente durante la jornada de hoy, las incidencias no han dejado de sucederse por toda Ferrolterra.

Así, la primera actuación del parque ferrolano se registró en torno a las 12.45 en el núcleo de Papoi, en la parroquia de Covas, donde, según detalló el Concello, los funcionarios procedieron a asegurar un árbol que estaba a punto de precipitarse a causa del viento. Por este mismo motivo tuvieron que intervenir, en un período de menos de una hora, en otros tres puntos del municipio: sobre las 15.25, en el paseo marítimo de Curuxeiras, los profesionales fijaron un cartel suelto; diez minutos más tarde, a la altura del número 78 de la calle Breogán, retiraron una chapa suelta en la cubierta de un inmueble; y poco antes de las seis de la tarde, en Concepción Arenal, se inspeccionó el techo de un edificio tras recibir el aviso de un vecino por varias tejas que habían caído sobre la vía pública.

Profesionales del Speis de Narón en la carretera de Castilla Cedida

En el caso de Narón, fuentes municipales detallaron que los bomberos del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) tuvieron que asegurar una antena de televisión desprendida en el edificio situado en el número 361-363 de la carretera de Castilla, a escasos metros de la rotonda de Freixeiro, y poco después se desplazaron hasta la parroquia de Sedes para retirar un poste de telefonía caído.

Como se señaló, el nivel de alerta roja se mantendrá activo a lo largo de la jornada de hoy y, por ello, siguiendo las indicaciones de la Xunta y la Agencia Española de Meteorología (Aemet), el Concello anunció el cierre mañana de todos los parques públicos por motivos de seguridad. De igual modo, se suspenden todas las actividades al aire libre programadas por el gobierno local para el viernes. Asimismo, desde la administración autonómica se instó a los vecinos a adoptar todas las medidas de precaución adecuadas, además de alertar de un descenso muy pronunciado de las temperaturas.