Ferrol

El conflicto entre el gobierno municipal y los Bomberos de Ferrol continúa sin desbloquearse

El ejecutivo incide en que con los siete nuevos efectivos la ciudad tendrá la mejor ratio

Redacción
22/01/2026 08:26
Bomberos Ferrol pleno extraordinario presupuestos
Bomberos Ferrol pleno extraordinario presupuestos
Daniel Alexandre
A pesar de los llamamientos al diálogo desde ambas partes, el conflicto que desde hace unas semanas mantiene el Servicio de Bomberos de Ferrol con el gobierno local sigue enquistado. 

Así, mientras el ejecutivo, que este miércoles reunió a la Mesa Xeral de Negociación, defendió su gestión, los portavoces del cuerpo de emergencias reiteraron que se ha “incumplido lo prometido en la Valoración de Puestos de Trabajo” que figura en la RPT recientemente aprobada

La concejala de Recursos Humanos, que el martes pasado anunció la inminente incorporación de siete nuevos efectivos tras la reanudación del proceso, paralizado por la denuncia de varios aspirantes, lo que, reiteró, conllevará que Ferrol “conte con 48 traballadores en febreiro e, polo tanto, cunha ratio de 0,74 bombeiros por cada 1.000 habitantes, a máis alta das sete grandes cidades galegas”. Añadió además que se creará una bolsa de interinos. 

Sin embargo, los bomberos recuerdan que el origen del conflicto se remonta un mes atrás, cuando se solicitó una reunión con el alcalde para “tratar varios compromisos adquiridos”, un encuentro que todavía no se ha celebrado. “Ante la falta de diálogo”, explican, “hemos decidido dejar de realizar horas extraordinarias”, una medida que “no es un capricho, sino la única herramienta que nos queda para que el alcalde se siente con nosotros”. 

Concentración de los bomberos en el palacio municipal

Los bomberos de Ferrol se concentran en el Concello para exigir la reunión prometida por el alcalde

Más información

La consecuencia de esta decisión es, sostienen, que la plantilla “no está pudiendo cubrir los servicios mínimos establecidos” –siete efectivos por turno–, con casos como el del pasado martes, en el que solo había dos de guardia. Subrayan que el motivo de fondo es el incumplimiento de lo prometido en la Valoración de Puestos de Trabajo incluida en la Relación de Puestos de Trabajo, “cuya premisa era que nadie perdiera salario”. 

No obstante, con la aplicación de la actual, “hay dos chóferes que están perdiendo alrededor de 3.000 euros anuales”, por lo que insisten en “sentarnos a hablar” y en el “cumplimiento de los acuerdos que garanticen tanto unas condiciones laborales justas como la seguridad de la ciudadanía de Ferrol”. 

