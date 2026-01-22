Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

El “Centinela” participó en la monitorización de varios buques de bandera rusa en el Atlántico

El patrullero con base en Ferrol vigiló la trayectoria de dos barcos en su tránsito hacia aguas francesas

Redacción
22/01/2026 23:14
Un miembro de la dotación del patrullero, en una misión anterior
Un miembro de la dotación del patrullero, en una misión anterior
Cedida
El patrullero de altura “Centinela”, con base en Ferrol, participó a lo largo de las últimas semanas en las tareas de vigilancia y monitorización de dos barcos de bandera rusa, uno militar y otro mercante, en su tránsito hacia aguas francesas.

Se trata, informa la Armada, de la corbeta “Boikiy” y del mercante “General Skobelev”, que desde unos días antes estaban siendo seguidos por el Buque de Acción Marítima –BAM– “Audaz” mientras se encontraba desplegado en aguas del mar de Alborán y el Estrecho de Gibraltar en diciembre.

Días después, ambos buques fueron avistados entrando en el litoral gallego, por lo que el “Centinela” tomó el relevo en los trabajos de monitorización, que se prolongaron hasta su entrada en aguas jurisdiccionales de la República Francesa.

Durante estos seguimientos, apunta la Armada, las unidades informaron de forma permanente de la situación al Centro de Operaciones de Vigilancia de Acción Marítima –Covam–, localizado en Cartagena. Este tipo de misión se desarrolla en el marco de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión que se integran en el Mando Operativo Marítimo –MOM– con el objetivo de contribuir a la seguridad marítima y garantizar la libertad de navegación.

El MOM es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas y se encuentra a las órdenes del almirante de Acción Marítima, Vicente Cuquerella.

A los buques de la Marina española integrados en este mando les corresponde la tarea de mantener la vigilancia de los espacios de soberanía e interés y, por lo tanto, detectar “amenazas” y facilitar una respuesta inmediata ante una potencial crisis.

Diariamente hay alrededor de 850 militares españoles en las operaciones permanentes bajo el MOM. 

