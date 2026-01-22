BNG y FeC animan a los vecinos de la comarca a participar en la manifestación del domingo 25

Activistas ferrolanos frente al palacio consistorial Emilio Cortizas

Este domingo, día 25, una treintena de entidades del tejido sociocultural y político de la comarca celebrarán en Ferrol, concretamente frente al edificio administrativo de la Xunta, una manifestación en apoyo al activista Bruno Lopes y en contra del genocidio en Palestina. En previsión a la protesta, los grupos municipales del BNG y Ferrol en Común instaron hoy jueves a la ciudadanía a participar en la convocatoria, que dará comienzo al mediodía.

A través de sendos comunicados, las formaciones denunciaron las represalias policiales que están sufriendo Lopes y muchas otras personas comprometidas con la causa palestina, señalando, en el caso del ferrolano, lo que consideran “unha persecución política e unha montaxe policial”, tras su acusación de oficio por parte de la Brigada de Información de la Guardia Civil. En este sentido, las agrupaciones recordaron que en el procedimiento se confunde de forma deliberada el antisemitismo con el antisionismo para formular la querella contra el activista.

Asimismo, cabe recordar que hay programada una segunda movilización el 10 de marzo frente a los Juzgados de Ferrol, coincidiendo con la toma de declaración de Bruno Lopes.