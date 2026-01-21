Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cultura galega

O Festival Fundacional do Toxos e Froles terá banda sonora do cuarteto Ansuíña

A programación inclúe a conferencia do presidente da Fundación Castelao, o historiador Miguel Anxo Seixas Seoane

Redacción
21/01/2026 23:05
Na pasada celebración, polos 110 anos da acta, participaron as cantareiras da entidade e tamén de Xacarandaina
Na pasada celebración, polos 110 anos da acta, participaron as cantareiras da entidade e tamén de Xacarandaina
Jorge Meis
Esta fin de semana terá lugar o Festival Fundacional que organiza o Real Coro Toxos e Froles para celebrar os 111 anos que se cumpren neste 2026 da publicación dos seus estatutos. O encontro, que se desenvolverá este sábado 24 no primeiro andar do local social da entidade, na rúa Magdalena, contará con dous convidados de honra: por unha banda, o presidente da Fundación Castelao, Miguel Anxo Seixas Seoane, e por outra, o cuarteto Ansuíña

Dende Vilanova de Arousa virá esta formación tradicional de gaiteiros para poñer banda sonora a un festival que se ofrece con entrada totalmente gratuíta, a partir das 20.00 horas, até completar a capacidade das instalacións.

O labor precursor do Toxos e Froles cumpre 110 anos na defensa da cultura tradicional galega

Más información

A actuación complementa un programa no que tamén participará o historiador Miguel Anxo Seixas, que se ocupará da conferencia “Cousas de Castelao”, unha intervención arredor do célebre rianxeiro ao que se lle dedicou o ano 2025 a nivel galego e no que o seu relator é especialista, ademais de autor da súa biografía máis ampla.

Motivación

Foi o 20 de xaneiro do 1915 cando se remataron de redactar os primeiros estatutos do Real Coro Toxos e Froles, un texto que xa recollía a razón de ser da entidade e o seu obxectivo de manter o legado de Aires da Terra. Naquel mesmo ano, a primeira actuación fíxose esperar até o 29 de maio, e tivo lugar no Jofre.

As cantareiras, custodios da tradición, centran o festival do Toxos e Froles

Más información
