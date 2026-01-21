Mi cuenta

Ferrol

Navantia se decanta por Red Hat para la modernización de sus sistemas

La empresa naval pública se enfrentaba al desafío de garantizar la “continuidad operativa del ciclo de vida de los sistemas y servicios esenciales”

Redacción
21/01/2026 23:18
Navantia visita Ministro de Industria Jordi Hereu i Bohe
El ministro de Industria visitó las instalaciones de Navantia este mes de enero
Jorge Meis
Navantia se ha decantado por la compañía Red Hat, proveedor de soluciones de código abierto, para modernizar el desarrollo y despliegues de sus sistemas y servicios. 

Según explican las partes, la empresa naval pública se enfrentaba al desafío de garantizar la “continuidad operativa del ciclo de vida de los sistemas y servicios esenciales”, un reto que se multiplicaba debido a la propia naturaleza de los productos que ofrece la compañía –operativas largas, de décadas– y a la rápida evolución de los componentes. 

Por ello, Navantia ha optado por la “abstracción de hardware y software, eliminando las dependencias de este último de los requisitos del hardware subyacente”. Así, la empresa pública adopta un conjunto de soluciones de código abierto de Red Hat para “ofrecer soporte a largo plazo e interoperabilidad”

Seguridad

El responsable de Infraestructura y Ciberseguridad de la compañía, Alejandro Cárdenas, explica que “en Navantia, la vida útil de nuestros productos es de décadas, mientras que la tecnología evoluciona a un ritmo cada vez más acelerado. Nuestro mayor desafío era mantener la operatividad y el desarrollo sin estar atados a un hardware específico”. 

En esa línea, Cárdenas apunta que Red Hat “nos ha permitido abstraernos de esa capa, garantizando que nuestros productos sigan funcionando mientras desarrollamos sobre las últimas innovaciones”. 

Eso supone, añade, “un salto cualitativo en la forma en que desplegamos nuestros sistemas, pues nos proporciona el soporte que necesitamos para seguir innovando en un sector tan crítico”. 

Por su parte, Julia Bernal, responsable de Red Hat en España y Europa, apunta que la colaboración con Navantia es “un testimonio de cómo las soluciones de código abierto pueden impulsar la transformación digital en sectores tan exigentes como la defensa”. 

