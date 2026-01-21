La Armada reformará el cuartel de alumnos de la Escaño con 5,7 millones

Las inversiones en una de las dos escuelas de la Armada en la ciudad vienen sucediéndose desde el año 2022 Daniel Alexandre

La Armada completará la reforma del cuartel de alumnos de la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño con una inversión de 5,7 millones, que se suma a los 2,3 que destinó hace un año y medio a acometer una primera fase en la que la UTE adjudicataria, Abaco-Melcor, ejecutó la sustitución de la cubierta del inmueble, el traslado de la sala de enfermería a la planta baja y la instalación de un sistema de aislamiento térmico exterior.

Tras esta primera intervención, Intendencia licita ahora la segunda fase, que se centrará, principalmente, en el alojamiento, pero no solo. Así, el importe estimado será de 5,7 millones de euros, impuestos incluidos, y se prevé un periodo de entrega de más de un año y medio –20 meses, en concreto– desde la formalización del contrato. En todo caso, la intención es que las obras estén concluidas a finales de 2027.

Alcance

La mejora de las infraestructuras de la Armada en Ferrol abarca la totalidad de las instalaciones militares, también las dos escuelas. En concreto, la superficie de actuación se sitúa en torno a los 3.000 metros cuadrados en total en los trabajos de reforma interior, en concreto de las alas C a F de un complejo que se destina principalmente a alojamiento del alumnado que se forma en el centro militar.

La intervención se centrará fundamentalmente en tres aspectos, según se recoge en los pliegos. El primero es la reforma interior de un edificio de tres plantas que se levantó en los años 90 y que la Armada quiere adaptar a los parámetros actuales de habitabilidad y eficiencia. De ese modo, por un lado, se demolerá toda la tabiquería interior para proceder a una nueva distribución y también se renovarán todas las instalaciones, desde la electricidad a la fontanería, pasando por la calefacción y los sistemas contraincendios, entre otros aspectos.

Por otra parte, y en este caso dando continuidad a los trabajos de la primera fase, la empresa adjudicataria hará una instalación fotovoltaica en la cubierta que permitirá adaptar el inmueble al Código Técnico de Edificación en materia de eficiencia y ahorro energético.

La tercera pata de esta segunda fase del cuartel del alumnado consistirá en la sustitución de las carpinterías de muro cortina existentes y en la colocación de un nuevo revestimiento exterior mediante lamas de control solar, formando, explican los pliegos, una especie de “segunda piel en estas grandes zonas acristaladas”. Es decir, que el aspecto exterior del edificio más grande del recinto militar cambiará notablemente.

Por último, aunque ya es una actuación menor en comparación con las tres anteriores, la firma que resulte adjudicataria de este concurso deberá acometer la modificación –no especialmente relevante– de alguna estancia de la zona baja, donde están localizadas las dependencias de servicio del inmueble y del personal –instalaciones, despachos o lavandería, por ejemplo– para mejorar su funcionalidad.

Proceso

La Escuela de Especialidades Antonio de Escaño se encuentra en un proceso de transformación al que todavía le queda tiempo. Fue en 2022 cuando comenzaron a percibirse los efectos de un ciclo inversor en el Ministerio de Defensa.

Ese año hubo obras en una de las centrales eléctricas que suministran a un recinto de 18 hectáreas y, a partir de ahí, se han sucedido las actuaciones de adecuación en los viales interiores, en el cierre perimetral –también en dos fases y por un importe de unos 350.000 euros–, en las instalaciones deportivas y la cimentación del nuevo espacio multiusos –cubierto–, o en la reforma de la cocina, que, con la excepción de las dos fases del cuartel de alumnos, es la inversión más alta desde entonces, sobre un millón de euros.