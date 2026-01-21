Mi cuenta

Galiza Cultura achega a Ferrol a obra colectiva “Castelao. Chama e alento incesantes”

Despois de pasar por Compostela e A Coruña, a primeira quenda de presentacións remata na cidade naval

Redacción
21/01/2026 23:14
Imaxe dun encontro arredor de Castelao, organizado pola Sociedade Cultural Medulio no Antigo Hospicio
Imaxe dun encontro arredor de Castelao, organizado pola Sociedade Cultural Medulio no Antigo Hospicio
Daniel Alexandre
Despois de pasar nos días previos por Compostela e A Coruña, a Federación Galiza Cultura remata en Ferrol a primeira quenda de presentacións da obra “Castelao. Chama e alento incesantes”. Esta publicación, que forma parte da programación que a entidade vén desenvolvendo dende o 2023, co obxectivo de popularizar e dignificar a obra do político de Rianxo, darase a coñecer este xoves 22, ás 19.30 horas, no Antigo Hospicio

Este encontro monográfico contará coa participación do economista Xosé Díaz, do profesor na Universidade da Coruña Xosé M. Carril e do escritor Xoán Costa. Non obstante, a obra, publicada en Tempo Galiza Editora e presentada no pasado mes de xullo no marco do Festigal, foi realizada por un total de 13 persoas especializadas na vida, na política e na obra de Daniel Rodríguez Castelao.

“A importancia deste libro nace de entender que a ignorancia, a manipulación e o desprezo sobre todo o que representa Castelao se teñen conformado como algo instalado nos espazos onde deberá, precisamente, ser divulgado e popularizado, o que impide o coñecemento real e efectivo da súa figura e da súa obra, de valor incuestionábel e moi representativas do mellor que deu a Galiza na política, na arte e na literatura nunha etapa tan crucial da nosa historia como foi a primeira metade do século XX”, destacan dende a Federación, que conta co apoio da Deputación para o acto.

