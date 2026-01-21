Galiza Cultura achega a Ferrol a obra colectiva “Castelao. Chama e alento incesantes”
Despois de pasar por Compostela e A Coruña, a primeira quenda de presentacións remata na cidade naval
Despois de pasar nos días previos por Compostela e A Coruña, a Federación Galiza Cultura remata en Ferrol a primeira quenda de presentacións da obra “Castelao. Chama e alento incesantes”. Esta publicación, que forma parte da programación que a entidade vén desenvolvendo dende o 2023, co obxectivo de popularizar e dignificar a obra do político de Rianxo, darase a coñecer este xoves 22, ás 19.30 horas, no Antigo Hospicio.
Este encontro monográfico contará coa participación do economista Xosé Díaz, do profesor na Universidade da Coruña Xosé M. Carril e do escritor Xoán Costa. Non obstante, a obra, publicada en Tempo Galiza Editora e presentada no pasado mes de xullo no marco do Festigal, foi realizada por un total de 13 persoas especializadas na vida, na política e na obra de Daniel Rodríguez Castelao.
“A importancia deste libro nace de entender que a ignorancia, a manipulación e o desprezo sobre todo o que representa Castelao se teñen conformado como algo instalado nos espazos onde deberá, precisamente, ser divulgado e popularizado, o que impide o coñecemento real e efectivo da súa figura e da súa obra, de valor incuestionábel e moi representativas do mellor que deu a Galiza na política, na arte e na literatura nunha etapa tan crucial da nosa historia como foi a primeira metade do século XX”, destacan dende a Federación, que conta co apoio da Deputación para o acto.