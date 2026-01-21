Ferrol destaca aquello que hace únicos a sus vecinos en su campaña de Fitur

Parte del contingente de Ferrolterra presente en Fitur J. G.

Ferrolterra volvió a brillar este miércoles en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, que este año cumple su cuadragésimo novena edición.

El conjunto de las tres comarcas estuvo representado en cuatro ponencias diferenciadas: una propia de la ciudad naval, que se decantó por promover su identidad única a través del slogan “Toque Ferrol”; la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, que redobló su apuesta por un turismo “slow” y de calidad; la propuesta “Galicia, destino World Surf League”, que incluye el Abanca Pantín Classic Galicia Pro y el Gadis Surf Festival Ferrol; y el Xeoparque Cabo Ortegal, que estuvo representado en un espacio independiente.

Las exhibiciones ferrolanas, al igual que las del resto de la Comunidad, fueron acogidas por el “stand” de la Xunta de Galicia, que un año más apostó por los tonos azules corporativos para captar la atención del visitante.

En esta ocasión, no obstante, se alejó ligeramente de la estética marinera del 2024, decorando el espacio con detalles más neutros, como grandes flores blancas que emulaban figuras de origami, pantallas en las que se mostraban paisajes de costa y de interior, o superficies espejadas que en ocasiones imitaban las ondas del mar y en otras reflejaban elementos relativamente característicos del territorio, como una vieira con el escudo de Santiago.

Curiosamente, la representación de Ferrolterra en Fitur no comenzó en el espacio de Galicia, sino en el de la red de Geoparques, que se inauguró a las dos de la tarde. No obstante, si bien el acto contó con la presencia de los alcaldes de Ortigueira y San Sadurniño, Valentín Calvín y Secundino García, respectivamente, durante esta jornada de apertura se presentó a estas áreas en su conjunto, estando programada la específica de Cabo Ortegal para este jueves.

Turismo deportivo

La primera cita relativa a las tres comarcas fue la mencionada propuesta “Galicia, destino World Surf League”, que se enfocó principalmente en la capacidad de atracción turística que tienen los deportes. Así, tras una breve introducción a cargo de Iago Barreto, director del Pantín Classic, en la que avanzó las fechas en las que se celebrarán los eventos de esta convocatoria de 2026 –en Ferrol, como novedad, se celebrarán dos pruebas diferentes en un mismo encuentro–, tomó la palabra el alcalde de la ciudad naval, José Manuel Rey. Durante su intervención, el regidor incidió en la importancia de esta disciplina para Ferrolterra, afirmando que “tras cuatro décadas, el Pantín ha convertido nuestras costas en un referente” de este deporte, “atrayendo cada año a los mejores surfistas del planeta y a miles de visitantes, que descubren aquí mucho más que una competición”.

En este sentido, Rey Varela insistió en que esta actividad en la comarca “no es una moda pasajera”, sino “una cultura profundamente arraigada” con un gran impacto en su tejido socioeconómico. Al alcalde ferrolano le tomó el relevo su homólogo de Valdoviño, Alberto González, que puso en valor el duro trabajo de la organización que celebra este evento internacional, así como su pegada no solo a nivel deportivo, sino también económico y turístico.

A este respecto, González Fernández incidió asimismo en la importancia de la colaboración institucional, señalando que la cooperación entre los Concellos ferrolano y valdoviñés y la Diputación de A Coruña ha sido uno de los factores clave para que el Abanca Pantín Classic Pro Galicia sea toda una cita de referencia a nivel mundial.

Los últimos en tomar la palabra durante esta presentación fueron el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira, y la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros. El primero, de este modo, relató que esta disciplina deportiva “significa muchas cosas” para el organismo provincial, como es “una estrecha colaboración” con otras administraciones, diversificar la economía, atraer talento, impulsar la accesibilidad en el deporte y, sobre todo, destacar la internacionalización en esta área.

Público durante la intervención de Martina Aneiros en una de las presentaciones J. G.

“El surf nos está dando grandes cosas, nos está ayudando a transmitir la necesidad de poner el foco en la conservación de la costa”, apuntó, recordando que los arenales gallegos no se encuentran masificados.

Por su parte, Aneiros hizo referencia a la “situación excepcional” de las playas de Ferrolterra, defendiendo que Galicia, en general, era una tierra “en verde y azul”, haciendo así referencia a sus dos activos más importantes: el mar y la naturaleza. De igual modo, la responsable autonómica valoró el fuerte impacto del turismo deportivo en estos concellos, reafirmando el apoyo del gobierno gallego a estas pruebas.

“Toque Ferrol”

La segunda presentación de la jornada, en este caso la particular de la ciudad naval, bautizada como “Toque Ferrol”, fue sorprendentemente emotiva, tanto por las palabras de los participantes como por la idea que busca transmitir.

Y es que, al contrario de ediciones anteriores, el Concello buscaba resaltar no solo las bondades del municipio a nivel turístico, sino también como el propio territorio conformaba el carácter y la forma de ser de sus habitantes. Ese “toque” –o “touch”, como también se decía en el vídeo de la iniciativa– hace referencia precisamente a los elementos diferenciadores del área y su vecindad, que se trasmiten directamente a sus visitantes.

Fue la concejala de Turismo, Maica García, la encargada de romper el hielo durante esta ronda de intervenciones, afirmando que Ferrol no solo era una ciudad, sino que era también “una experiencia” que “no se exhibe, se siente” y que “deja huella desde la autenticidad”. “Su identidad no se construye desde la apariencia, sino desde una fuerza silenciosa, atlántica y honesta, que no necesita artificios”, aseveró.

Posteriormente, la edila presentó a los “embajadores” ferrolanos que, desde su propia perspectiva, relataron a los asistentes qué significaba para ellos Ferrol y qué hace únicas las propuestas que representan. Estos y estas fueron Elena Horjales, presidenta de la coordinadora de rondallas, que puso en valor lo genuino de la Noite das Pepitas; Eduardo Hermida, que relató la historia de las Meninas de Canido y destacó la importancia de la cultura como elemento dinamizador; el presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, Fernando Iguacel, que describió como nadie la tradición y sentimientos detrás de esta celebración; y Ricardo Pérez Lama, director de Equiocio, que detalló la dimensión del evento hípico más allá de lo puramente deportivo, como su faceta solidaria.

Rey Varela en la presentación de "Toque Ferrol" J. G.

Tras esta ronda de intervenciones volvió a tomar el estrado José Manuel Rey que, siguiendo la tónica de García, describió lo que, a su juicio, hace única a la ciudad naval y a sus gentes. “Todos nosotros venimos a mostrarles no solo una postal idílica, sino también a invitarles a sentir un lugar único”, afirmó el regidor, señalando que “Ferrol no se reconoce solo con los ojos, sino también en la piel, en la memoria y en el carácter”.

En este sentido, el alcalde apuntó que todos aquellos que visitan el municipio “perciben algo complicado de traducir en eslóganes, pero difícil de olvidar”, y que ese “algo” es precisamente el “toque” que protagoniza la campaña de 2026. Así, Rey Varela defendió la “fuerza identitaria” de los ferrolanos, ligada al mar, a la construcción naval y a las tradiciones, pero también al anteponerse a los contratiempos y a derribar “murallas” –haciendo referencia así a las obras de Irmandiños–.

Por último, el alcalde recordó que este año se conmemorará el 300 aniversario “de su declaración como ciudad departamental”, subrayando que “se pensó antes de construirla” y que “se diseñó con inteligencia”, concluyendo que “toque ferrol es pensar antes de hacer”.

Una propuesta diferente

La última presentación de la jornada, “Ferrolterra máxica”, fue la más global, pues aunque estaba impulsada por la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, aunaba en conjunto a Ares, Cabanas, A Capela, Cariño, Cedeira, Cerdido, Fene, Ferrol, Moeche, Mañón, Monfero, Mugardos, Narón, Neda Ortigueira, Pontedeume, As Pontes, As Somozas, San Sadurniño, Valdoviño y Vilarmaior.

De este modo, la iniciativa buscaba destacar aquellos elementos comunes entre todos estos municipios a nivel turístico –como la apuesta por la modalidad “slow” o las numerosas opciones para aquellos visitantes que se acerquen al área con sus mascotas–, pero también los diferenciadores.

Así, ante el gran volumen de Ayuntamientos participantes, finalmente fueron los regidores de Ortigueira, Valentín Calvín, y de Ferrol, José Manuel Rey, así como Xosé Regueira, quienes intervinieron en nombre del organismo supramunicipal.

De este modo, mientras Rey Varela habló en calidad de presidente de la institución, el alcalde ortigueirés lo hizo como uno de los integrantes de la iniciativa –en su caso relatando la historia y destacando la importancia del Festival do Mundo Celta–.

El vicepresidente provincial, por su parte, centró su segunda intervención de la jornada en los cuatro ejes entorno a los que gira la estrategia turística de la Diputación: el parque natural de As Fragas do Eume, el Xeoparque Cabo Ortegal, la recuperación del patrimonio histórico militar en Ferrolterra y la candidatura ferrolana de la Unesco.