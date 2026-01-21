El Puerto de Ferrol recupera tráficos y crece un 5%

Monopiles en la dársena interior la primavera pasada Jorge Meis

La actividad en los muelles de Ferrol se recuperó en 2025, con un incremento del tráfico portuario del 5%, hasta situarse muy cerca de los siete millones de toneladas, un resultado que da carpetazo a la trayectoria descendente de los últimos años, derivada principalmente de la desaparición del carbón.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea, pone en valor un balance que, si bien entraba en las previsiones del organismo, adquiere mayor relevancia teniendo en cuenta "las tensiones geopolíticas" que se están produciendo sobre todo desde hace un año y que están afectando a las rutas comerciales. De hecho, aunque este dato general es de finales de noviembre, el tráfico en el sistema portuario estatal experimenta una leve recesión, del 0,4%, con respecto a 2024.

En lo que respecta a los segmentos de carga más representativos, solo desciende el movimiento de graneles sólidos, en concreto un 9,9%, al pasar de los casi 3,7 millones de 2024 a los 3,3 de 2025. El resto presenta números negros, con incrementos exponenciales como los registrados en la mercancía general, que se sitúa cerca de las 900.000 toneladas, un 32,6% más, y también de los graneles líquidos, con el gas natural como principal mercancía, que suben hasta los 2,7 millones, es decir, un 21% más que el ejercicio precedente.

También el movimiento de contenedores está en una dinámica positiva. Tras presentar una caída en 2024, el año pasado volvió a mostrar su dinamismo, con 22.564 TEUS (unidad de medida estándar que se corresponde con un recipiente de veinte pies) y un 58,8% más. Si se mide en toneladas, la evolución es aún mejor, con cerca de un 72% de aumento, hasta superar las 233.000 toneladas.

El puerto de San Cibrao, por su parte, perdió fuerza en 2025, con una caída de más de siete puntos y medio y con un tráfico de 2,8 millones, a consecuencia de la situación de incertidumbre de Alcoa.

Con esta radiografía, el presidente del organismo confirma que las dársenas que gestiona están en el escenario previsto, por lo que, apunta, "seguimos en la línea marcada en el plan de trabajo para la transformación de nuestros puertos" y que, de cara al presente 2026, la realidad será muy similar, con una "evolución paulatina de los tráficos" en un ejercicio "clave" en el que se finalizará la conexión ferroviaria con Caneliñas. "Esto, unido al avance de proyectos en marcha como las terminales de líquidos o la incorporación de nuevas empresas contribuirán a que en los próximos años nuestros muelles intensifiquen su actividad", apunta Barea, que recalca que "en ese nuevo puerto que estamos construyendo no importarán tanto las toneladas como el valor que generen en nuestra área de influencia".