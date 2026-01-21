Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

El PSOE califica de “colapso absoluto” la situación en las Urgencias del Arquitecto Marcide

Los socialistas explican que recientemente ha habido “casos aberrantes”

Redacción
21/01/2026 23:33
Marcide Urgencias
Acceso a las Urgencias de Arquitecto Marcide
Jorge Meis
El diputado del PSdeG-PSOE Aitor Bouza tacha de “colapso absoluto” la situación de las Urgencias en el hospital Arquitecto Marcide en las últimas semanas y la vincula con el deterioro de la Atención Primaria. 

El parlamentario socialista explica que recientemente ha habido “casos aberrantes”, como el de las “corenta persoas pendentes de ingreso ou o dunha muller que estivo agonizando e non foi atendida”. 

Bouza asegura que el centro está “absolutamente saturado”, algo “inconcebible e intolerable”. “Non se pode permitir”, añadió, que a nosa sanidade, un ben tan prezado que temos, estea sendo acabada por parte do goberno de Rueda”. 

Caen los ingresos por gripe mientras la presión asistencial sigue contenida en el Marcide

Más información

“Dende o Partido Socialista non podemos consentir esta situación”, por lo que “esiximos de maneira inmediata o cese e, se non, a dimisión do xerente do Sergas polo colapso das Urxencias no hospital”. 

El diputado socialista incide en que “as persoas de Ferrolterra merecen unha sanidade pública de calidade”, por lo que se comprometió a “traballar por que esta situación se revirta e que o colapso non se volva repetir nunca máis, e tamén por que os responsables políticos asuman as consecuencias”. 

