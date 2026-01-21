Mi cuenta

Diario de Ferrol

Industria e investigación

El estudio de la construcción naval inteligente deja premio en Ferrol

La Real Academia de Ciencias destaca una investigación liderada por Javier Pernas Álvarez, realizada en el Citeni

Redacción
21/01/2026 22:20
Javier Pernas Álvarez, en el centro, lidera el proyecto que codirigen Diego Crespo, a su derecha, y José Antonio Becerra, a su izquierda
Javier Pernas Álvarez, en el centro, lidera el proyecto que codirigen Diego Crespo, a su derecha, y José Antonio Becerra, a su izquierda
Una investigación realizada en el Centro de Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni–, en el Campus de Ferrol, bajo el liderazgo de Javier Pernas Álvarez, acaba de ser distinguida por la Real Academia Galega de Ciencias –RAGC–. El reconocimiento destaca un trabajo que optimiza la fabricación y montaje de buques, con resultados que demuestran la posibilidad de reducir significativamente los recursos necesarios y anticipar problemas en el astillero, constituyendo un avance impensable en la construcción tradicional.

Los Premios de Investigación Fundación Barrié-RAGC conceden un accésit a este estudio elaborado en la ciudad, como parte de la tesis doctoral de Pernas Álvarez, que fue codirigida por Diego Crespo, investigador del Citeni, y José Antonio Becerra, del Citic, en A Coruña.

“Construír un buque é como montar un xigantesco crebacabezas de Lego con pezas de aceiro de centos de toneladas”, explica Pernas, señalando que “cada bloque debe fabricarse, almacenarse e ensamblarse nunha orde precisa; se unha soa peza non está lista a tempo ou non hai espazo para gardala, toda a produción se frea e cada día de atraso supón miles de euros en perdas”.

Este proceso, que hasta el momento se llevaba a cabo, en gran medida, de forma artesanal, se enfrenta ahora a nuevos retos referentes a la planificación mediante técnicas avanzadas de optimización por restricciones.

Por primera vez y simultáneamente se contempla la fabricación de los bloques, la capacidad real de los almacenes intermedios y la estrategia de montaje en bancada. Así, la metodología empleada permite generar planes de producción factibles, de alta calidad y en tiempos razonables para proyectos de gran envergadura. Teniendo en cuenta sus resultados, el estudio abre nuevas vías para la implantación de sistemas de planificación inteligentes en otras industrias, como la aeroespacial o la construcción modular, mediante el uso intensivo del ensamblaje.

Autoría

Javier Pernas Álvarez, doctor en Enxeñaría Naval e Industrial y profesor ayudante doctor en la Universidade da Coruña, forma parte del Grupo Integrado de Ingeniería –GII- y coordina la participación de la UDC en la línea del gemelo digital de planta y proceso, dentro de la colaboración con Navantia.

En el currículo del investigador, que recibirá su galardón el próximo miércoles 28, en Santiago de Compostela, también figura su anterior experiencia en la Università degli Studi di Genova, donde participó en proyectos de simulación aplicados a la industria y a la defensa. Asimismo, colaboró con empresas y entidades como Navantia y la OTAN.

