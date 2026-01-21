El BNG tacha de “fracaso” el sistema de depuración de la ría de Ferrol, con más zonas C que antes

​Fernández, en noviembre, en la estación de autobuses Daniel Alexandre

Los votos en contra de los representantes del Partido Popular en la Comisión 8ª del Parlamento autonómico tumbaron este martes la propuesta del diputado ferrolano del BNG Mon Fernández en la que se instaba a la Xunta a realizar una auditoría sobre el sistema de saneamiento de la margen derecha de la ría local, tras las últimas denuncias de un armador por los vertidos “de toneladas de refugallos urbanos que estragaron artes de pesca na zona do Pieiro, fronte ao Cabo Prior”.

Para el diputado nacionalista, la cantidad de material de desecho como pañuelos, compresas, tampones, preservativos, fibras sintéticas o restos de plástico no son una anécdota o un episodio aislado, sino la “proba irrefutábel dun fallo grave e continuado na depuración das augas residuais vertidas a mar diante da EDAR de Ferrol” y, además, la constatación de que la red unitaria “que non separa as augas pluviais das residuais” no es la más adecuada.

En ese sentido, Fernández explica que este modelo “con selo e marca do PP” es “un fracaso que leva anos amosando a súa ineficacia e o seu impacto ambiental e económico”. El diputado del BNG apuntó que “malia o investimento de millóns de euros” la ría de Ferrol tiene en estos momentos “máis zonas C que antes de funcionar o saneamento” y recordó la “caída libre da produción marisqueira, desde os 300.000 quilos de ameixa babosa en 2014 até apenas 4.300 de 2025”.

El parlamentario nacionalista hizo hincapié en que el diseño unitario del sistema provoca que “ante choivas intensas, as estacións depuradoras superen a súa capacidade e vertan directamente ao mar sen ningún tratamento”, de ahí su petición de realizar una auditoria “ambiental, enerxética e económica que presente os resultados ao Parlamento, aos Concellos de Ferrol e Narón e ás confrarías e constitúa unha mesa de diálogo para impulsar as reformas necesarias”.

El portavoz del PP, Jesús Fernández Rosende, explicó que este tipo de episodios suceden en determinados momentos, pero que eso no invalida el sistema, por lo que anunció el voto en contra y, por lo tanto, el rechazo de la proposición no de ley presentada por la oposición. “O PP di que isto é normal. Queren manter á escuras a comarca e seguir defendendo un sistema que está a acabar coa ría”, reiteró Mon Fernández en el último turno de palabra.