El ambiente se tiñe de oscuro en Exponav este viernes con los relatos de "Siete en tinieblas"

Ángel Luis Sucasas retoma el formato de los relatos con "Siete en tinieblas" Cedida

Cumpliendo con sus previsiones, el novelista, periodista y diseñador narrativo de videojuegos Ángel Luis Sucasas vendrá a presentar a Ferrol, antes de terminar enero, su última antología, “Siete en tinieblas”. El encuentro, en el que el autor estará acompañado de Alberto Sucasas, profesor en la Universidade da Coruña, tendrá lugar este viernes 23, a las 19.00 horas, en la sala Carlos III de Exponav.

Después de haber dado a luz “La tercera cara de la luna” y “Áireán”, Ángel Luis Sucasas retoma el formato de los relatos que había desarrollado en aquellas obras anteriores. Esta que presenta ahora es, dentro de toda su producción literaria, la octava, que fue publicada en el mes de octubre del pasado 2025 con la editorial Dolmen.

Tal como evidencia tanto el título como la ilustración de la portada, que representa una mano no humana diseñada por Alejandro Colucci, en este caso son siete los relatos que se incluyen en el libro.

A través de sus protagonistas, como una niña que dibuja dioses, una bruja que transforma carne en belleza ou una mujer que no pestañea, el lector se sumerge en un ambiente de oscuridad a lo largo de las 200 páginas.