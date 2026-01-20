Veintitrés negocios de Ferrolterra accedieron a las ayudas de innovación

Aneiros, en la zapatería Vicky Nores de la calle Real Cedida

Un total de veintitrés establecimientos de Ferrol, Eume y Ortegal se beneficiaron el año pasado de las ayudas impulsadas por la Xunta para apoyar proyectos de innovación, digitalización y mejora de la sostenibilidad del comercio retail y de los talleres artesanales.

En total, informó la delegada territorial del gobierno autonómico, Martina Aneiros, se concedieron subvenciones por valor de 100.000 euros, entre los que se encuentran los 15.000 de la zapatería Vicky Nores, que visitó para animar a los establecimientos a solicitar las ayudas en la convocatoria de este año.

Aneiros explicó que el establecimiento invirtió en el mantenimiento de su web, el posicionamiento digital y de los sistemas de stock, así como en actuaciones de renovación de la fachada, el rótulo, los escaparates, las puertas de entrada y en el interior, además de la adquisición de bolsas de papel.

La delegada territorial recordó que la orden de este año incorpora varias novedades con el objetivo de llegar a más negocios, como a empresas con varias tiendas, que hasta ahora no podían acceder, o la simplificación de los trámites, así como la ampliación del periodo subvencionable, que comienza el día siguiente a la finalización de la anterior convocatoria, el 25 de octubre.

En concreto, podrán subvencionarse acciones como la implantación y mantenimiento de páginas web, herramientas de posicionamiento digital, terminales de pago, gestión de redes sociales o logística e-commerce y ahora, además, los proyectos de digitalización.

También entran en esta convocatoria las obras de acondicionamiento y reforma de la superficie de exposición y venta, adquisición de equipamiento y mejora de eficiencia energética, además de las medidas destinadas a la reducción de embalajes adaptándolos por tamaño o el empleo de bolsas de cartón 100% reciclado o de tela de algodón, lino o cáñamo, entre otros.