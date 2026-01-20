Mi cuenta

Diario de Ferrol

Un curso para neofalantes anima a “mollarse” coa lingua no centro cívico de Canido

César Pita e Antón Cortizas conducen esta actividade, con necesidade de inscrición previa

Redacción
20/01/2026 22:35
Imaxe dun encontro literario no centro cívico de Canido
Imaxe dun encontro literario no centro cívico de Canido
Daniel Alexandre
A asociación sociocultural Muíño do Vento, a AV de Canido e a Sociedade Recreativa e Deportiva de Canido colaboran para organizar unha actividade dirixida a persoas que lles gustaría falar galego con normalidade. O primeiro destes encontros, que estará coordinado por César Pita e Antón Cortizas, terá lugar o vindeiro luns 2 de febreiro no centro cívico do barrio, e as persoas interesadas deberán reservar praza previamente.

Esta iniciativa, que se dirixe a xente adulta maior de 16 anos, estruturarase nunha serie de sesións dunha hora de duración. Nas xuntanzas practicarase a conversa, sempre dende un punto de vista divertido, e a participación das persoas asistentes, co obxectivo de animar a falar galego e a facelo dun xeito mellor.

As persoas interesadas en participar no primeiro encontro, que se desenvolverá a partir das 19.00 horas, na biblioteca do centro cívico de Canido, deberán apuntarse por medio dos correos electrónicos canido@muinhodovento.gal ou avcanido@gmail.com, ou enviando unha mensaxe de WhatsApp ao 637 081 888.

