Los martes, reservados para el cine que mira a Palestina, el próximo con “Checkpoint Rock”

Este martes se proyectó en Canido “The Teacher”, de Farah Nabulsi Daniel Alexandre

El ciclo cinematográfico “Non deixemos de mirar a Palestina”, organizado por el colectivo Ferrol con Palestina con el objetivo que evidencia su nombre, continúa proponiendo películas todos los martes. Después de una de Farah Nabulsi, de ficción, toca otra de Fermín Muguruza, de tipo documental, que se proyectará en el mismo espacio, el centro cívico de Canido, con el apoyo de la Asociación Veciñal.

La obra que se exhibió este mismo martes fue “The Teacher” (2023), una historia sobre un maestro de escuela palestino que lucha por reconciliar su compromiso con la resistencia política y la posibilidad de una relación con una voluntaria británica, al mismo tiempo que apoya emocionalmente a uno de sus alumnos.

El próximo martes 27, como siempre, a las 18.30 horas, se pasará de la ficción a la realidad a través de “Checkpoint Rock. Canciones desde Palestina”, la película que dirige Muguruza y realiza Javier Corcuera.

En este caso, la música sirve de protagonista para un documental plagado de contrastes, que trata de concienciar sobre la existencia de una cultura que intenta sobrevivir mientras caen las bombas. Así, el rap, el rock y las melodías tradicionales se convierten en forma de expresión de un pueblo con sueños, frustraciones y esperanzas.