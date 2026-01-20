Lo más íntimo de los artistas, en un nuevo programa conducido por el ferrolano José Aguilar

El periodista y escritor José Aguilar se especializó en cine español Cedida

El periodista y escritor ferrolano José Aguilar será el encargado de conducir un nuevo espacio monográfico en la cadena madrileña Canal 33, “Tiempo de estrellas”. El primer programa estará dedicado a la cantante y actriz Rocío Dúrcal, precisamente una de las figuras en las que se especializó el presentador, con dos publicaciones alrededor de la famosa madrileña.

Cada episodio deeste nuevo programa, que se empezará a grabar mañana, contará con cuatro colaboradores, entre los que se encuentra la periodista Mónica Vergara, el humorista y presentador Emilio González y la actriz Alejandra Grepi.

La realizadora Alina Santa María dirige este espacio que no solo está pensado para rendir homenaje a los artistas más populares de los últimos 50 años, sino que también pretende investigar la parte menos conocida de cada uno de estos protagonistas.

Así pues, el programa ofrecerá una panorámica de la trayectoria personal y profesional de determinados artistas, destapando algunas de sus luces y de sus sombras, además de proporcionar materiales inéditos en televisión que atañen a los homenajeados.

De esta manera, se tratará de descubrir la verdadera personalidad que se esconde tras nombres conocidos que en algunos casos se ha mostrado de una forma completamente diferente en los medios de comunicación.

José Aguilar estrenará “Tiempo de estrellas” con una de sus figuras predilectas, Rocío Dúrcal, que con tan solo 15 años se convirtió en un ídolo de masas desde su primera película “Canción de juventud”, para posteriormente irse convirtiendo en referencia para el continente americano.