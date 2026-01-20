La Xunta eleva a nivel rojo la alerta por fenómenos meteorológicos en la costa

El nivel de emergencia permanecerá activo hasta el próximo jueves Daniel Alexandre

La situación meteorológica en el área de Ferrolterra sigue empeorando. La Xunta, a través de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, activó en torno a las ocho de la mañana de hoy la alerta naranja en todo el litoral de la Comunidad Autónoma y el amarillo en todos los municipios de interior de A Coruña y Pontevedra. No obstante, con el paso de las horas, el gobierno autonómico ha elevado a rojo el nivel de riesgo en la costa de Ferrolterra y parte del oeste provincial, que durará, como mínimo, hasta el próximo jueves.

A este respecto, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierten de vientos de hasta fuerza siete –unos 60 kilómetros por hora– y mar combinada del noroeste con olas de hasta nueve metros en el litoral ferrolano. Según la estación de Punta Candieira, en Cedeira, durante la jornada de hoy se registraron vientos medios de 68 kilómetros por hora, con rachas máximas de 116,4, mientras que la boya de Estaca de Bares registró ondulaciones de hasta seis metros.

A nivel de incidencias, durante la jornada del martes no se constataron salidas extraordinarias de los servicios de emergencia por el temporal, si bien el Concello de Valdoviño cerró por precaución el acceso al faro de Meirás.