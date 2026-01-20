El Sánchez Aguilera adoptará un modelo de movilidad mixto que dará prioridad al tránsito peatonal

El final de la calle Cardosas se convertirá en una zona de prioridad peatonal Daniel Alexandre

Pocos temas enfrentan tanto a los ferrolanos como el modelo de movilidad en la ciudad naval. Mientras que un sector de la población defiende la necesidad de optar por la peatonalización, al menos de la zona centro, siguiendo el ejemplo de otras grandes ciudades españolas y europeas, otra parte argumenta que, por la propia configuración de la urbe, con grandes cuestas que dificultan el caminar de algunos vecinos o barrios alejados, que precisa de vehículo privado para los desplazamientos.

En cualquier caso, desde el gobierno local, lejos de optar por una u otra fórmula, se ha apostado por una configuración mixta dentro de sus grandes proyectos, dando mayor espacio al peatón pero sin limitar el tránsito de otros medios de transporte. Esta suerte de movilidad puede observarse, por ejemplo, en la reurbanización de la calle Rubalcava, que seguirá el patrón adoptado en Sol e Igrexa, o en la reforma de FIMO dentro de la propuesta Cidade do Deporte, con senderos para caminantes pero también un nuevo vial que cruzará las instalaciones como refuerzo a las que circunvalan el recinto.

No obstante, la mayor muestra de esta fórmula intermedia es el futuro “nuevo barrio” que se construirá en el acuartelamiento Sánchez Aguilera, tal y como se puede observar en la memoria del proyecto presentada por el Concello el pasado diciembre y que se encuentra en fase de exposición pública. De hecho, uno de los gráficos incluidos dentro de los paneles resumen del proyecto se centra en las áreas de prioridad peatonal, mostrando tanto las zonas libres de vehículos y aquellas en las que convivirán, con restricciones, conductores y viandantes.

Viales vertebradores

Así, en el gráfico se puede observar que el tráfico en la zona se articulará en torno a tres viales vertebradores: dos longitudinales de norte a sur –la conexión entre Doutor Fleming y Cardosas y otro central, entre el final de Rubalcava y Frouxeira, bautizados como calle B y A, respectivamente– y uno perpendicular –calle C–. Estos serán de cuatro carriles el primero, de dos el segundo y de tres el tercero –este último con la misma configuración de plataforma de circulación y de servicio adoptada en las zonas de aparcamiento de la avenida de As Pías–. Asimismo, a estos tres se sumarán dos carreteras auxiliares para dar acceso a varias plazas de estacionamiento en el entorno residencial del futuro barrio.

El resto, por tanto, estará enfocado al tránsito peatonal. Según recoge la memoria técnica, el proyecto está estructurado en torno al concepto de “supermanzana”, lo que permitirá establecer “un espacio más fluido y versátil, en lo que respecta a espacios libres y viarios, favoreciendo la prolongación de unos sobre los otros, y la polivalencia de los espacios”. En este sentido, las calles A y C, en algunos puntos, se consideran “extensiones” de las zonas de esparcimiento, además de emplear plataforma única, al contrario de la B, que está diferenciada y se plantea como la arteria de tráfico principal de este barrio.

En todos los casos, recoge el documento, estas calles principales contarán con aceras y carriles bici –que en algunos puntos se juntarán a un mismo nivel–, aunque la disposición del arbolado y otras zonas verdes variará según el ordenamiento de cada área.

Una característica muy destacable del proyecto es la transformación en un vial de prioridad peatonal del tramo de la calle Cardosas que discurre frente a la estación de ferrocarril. Este segmento, que en un principio se iba a ensanchar para dar más amplitud al espacio –pero que finalmente se desechó en favor de conservar los plátanos de gran porte, catalogados como patrimonio natural–, permitirá de forma temporal el tránsito de vehículos hasta el desarrollo de un acceso alternativo. Cabe recordar, a este respecto, que el alcalde, José Manuel Rey, detalló durante la presentación del proyecto provisional –en junio de 2024– que la futura estación intermodal tendrá un papel central en la configuración de este extremo del Sánchez Aguilera, con la construcción de una rotonda de cuatro salidas en la intersección de Cardosas con Virxe da Cabeza, por lo que se puede aventurar, en base también al mapa ilustrativo mostrado en dicha ocasión, que la nueva carretera que liberará de tráfico rodado a esta zona peatonal será la que, conectado con la glorieta, rodeará la estación polivalente, uniéndose con la avenida de Compostela.

Configuración interior

Volviendo al interior del acuartelamiento, más allá de los ejes viarios y accesos secundarios, la configuración del mismo se plantea como un conjunto de zonas verdes interconectadas por senderos peatonales. Así, el espacio que a día de hoy se emplea como aparcamiento incluirá, además de un estacionamiento más reducido, un circuito de pump track, un parque infantil, otro de calistenia y un tercero biosaludable, todos ellos rodeados de zonas ajardinadas a las que no podrán acceder los vehículos privados.

De igual modo, las aceras de las zonas residenciales y dotacionales serán anchas y bordeadas de infraestructuras verdes, conservándose, al menos de forma temporal, algunas de las especies arbóreas existentes y plantando otras nuevas. En el centro del barrio, por otra parte, en el extremo noreste de la calle C, se ubicarán los dos espacios públicos principales de la zona: un gran parque urbano –que también contará con un área de juegos infantiles– y una suerte de plaza de eventos polivalente. El primero, según el planteamiento del PERI-2R, tendrá la zona infantil en el centro, rodeándola de especies de diferente porte; mientras que el segundo únicamente contará con dos franjas ajardinadas en los extremos este y sur.

Cabe señalar, de igual modo, que la propuesta contempla también la urbanización de las aceras anexas al acuartelamiento en la carretera de Catabois y en Virxe da Cabeza, si bien en esta última, especialmente entre Cardosas y la calle A, estará más enfocada al vehículo, dado que incluirá tanto un parking interior de unas 40 plazas como una hilera de 17 espacios en espiga. En el caso de Catabois, la configuración será más funcional con una franja vegetal en el tramo más cercano a Canido que servirá de barrera entre la plataforma vial y el carril bici y la acera, que luego se ensancha para crear una entrada arbolada a la calle C y se vuelve a reducir conforme se avanza hasta el vértice norte del acuartelamiento, donde habrá otro estacionamiento –del que no se ha especificado si se encuentra ligado a la futura superficie comercial que se ubicará en este punto–.

Conservación patrimonial

En cuanto a la conservación de elementos patrimoniales dentro del proyecto, desde el Concello se señaló en su momento que no se derribará el edificio principal que daba acceso al acuartelamiento ni el antiguo depósito de agua, que en el primero de los casos será rehabilitado para usos dotacionales y en el segundo se mantendrá como recuerdo del recinto original. En cuanto al baluarte del Infante, el objetivo del gobierno local es su puesta en valor precisamente gracias al vial de prioridad peatonal en la calle Cardosas, eliminándose el muro de la residencia militar, que parte del extremo opuesto a la estación de ferrocarril.

A este respecto, como informó este diario en su momento, el planteamiento municipal ha generado una sensación agridulce en la asociación cultural Ferrolterra Antiga, que ya anunció que presentará una serie de alegaciones relativas a este punto. Y es que, si bien la entidad celebra que, a través de esta medida, se promueva el contacto entre la ciudadanía y el patrimonio castrense de la ciudad, también se critica que el espacio liberado con este derribo se dedique a un parque canino, o más concretamente, que sea el paredón de la estructura militar uno de los cierres de este.

En este sentido, la organización considera, por una parte, que sería más adecuado dejar esta zona abierta para poder disfrutar mejor del conjunto arquitectónico; y, por otra, censura que el vallado se apoye en la estructura defensiva y que esta esté protegida únicamente por una hilera de laureles. De este modo, desde Ferrolterra Antiga se plantea al gobierno local la posibilidad, como mínimo, de reducir ligeramente las dimensiones del parque, de forma que se pueda colocar un enrejado frente a la hilera de árboles.

Por último, la asociación cultural también lamenta que la colocación de equipamientos por todo el perímetro del baluarte –los mencionados parques infantil, de calistenia y biosaludable– resta importancia al bien patrimonial, que, a su juicio, debería ser uno de los elementos centrales del proyecto. Por tanto, proponen el traslado del área canina y la ampliación de la franja verde en el extremo norte del baluarte, así como su puesta en valor con luces y carteles informativos.