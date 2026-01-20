El personal de Renfe en Ferrol secunda cinco minutos de silencio por el accidente ferroviario de Adamuz

Estación de tren de Ferrol en imagen de archivo Daniel Alexandre

Todo el personal de Renfe fue este martes convocado a secundar cinco minutos de silencio por el trágico accidente ferroviario que tuvo lugar en la localidad cordobesa de Adamuz entre dos trenes de alta velocidad.

El comité general de empresa hizo un llamamiento a todas las personas trabajadoras del grupo para participar en este gesto con el que expresar “nuestro más profundo pesar por el accidente” que tuvo lugar en la tarde del pasado domingo, día 18.

“Nuestro más sincero pésame y nuestro apoyo a las familias, amistades y allegados de todas las personas afectadas”, explicaba el comité en un comunicado, “en estos momentos de dolor, ya que todavía no tenemos la confirmación oficial de las consecuencias”.

Con este acto, la plantilla muestra su “respeto, unión y solidaridad con nuestros compañeros y compañeras y sus seres queridos, en estos momentos tan difíciles para la comunidad ferroviaria de la que somos parte”.

Además, agradece su labor a todas las personas “que han estado colaborando, así como a los servicios de emergencias”. Por el momento son 41 víctimas mortales confirmadas.