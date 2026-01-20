Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El personal de Renfe en Ferrol secunda cinco minutos de silencio por el accidente ferroviario de Adamuz

El comité general de empresa hizo un llamamiento a todas las personas trabajadoras del grupo

Redacción
20/01/2026 22:35
Estación de tren de Ferrol en imagen de archivo
Estación de tren de Ferrol en imagen de archivo
Daniel Alexandre
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

Todo el personal de Renfe fue este martes convocado a secundar cinco minutos de silencio por el trágico accidente ferroviario que tuvo lugar en la localidad cordobesa de Adamuz entre dos trenes de alta velocidad. 

El comité general de empresa hizo un llamamiento a todas las personas trabajadoras del grupo para participar en este gesto con el que expresar “nuestro más profundo pesar por el accidente” que tuvo lugar en la tarde del pasado domingo, día 18. 

“Nuestro más sincero pésame y nuestro apoyo a las familias, amistades y allegados de todas las personas afectadas”, explicaba el comité en un comunicado, “en estos momentos de dolor, ya que todavía no tenemos la confirmación oficial de las consecuencias”. 

Concentración concello apoio accidente Adamuz

Minuto de silencio en Ferrolterra en solidaridad con las víctimas del accidente de Adamuz

Más información

Con este acto, la plantilla muestra su “respeto, unión y solidaridad con nuestros compañeros y compañeras y sus seres queridos, en estos momentos tan difíciles para la comunidad ferroviaria de la que somos parte”. 

Además, agradece su labor a todas las personas “que han estado colaborando, así como a los servicios de emergencias”. Por el momento son 41 víctimas mortales confirmadas

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Estación de Autobuses de Ferrol RP BNG

El BNG tacha de “fracaso” el sistema de depuración de la ría de Ferrol, con más zonas C que antes
Redacción
Escaño

La Armada reformará el cuartel de alumnos de la Escaño con 5,7 millones
X. Fandiño
Albino, enseñando su querida foto, y Paco, ambos en la acogedora cocina de O Coval

La memoria de quienes barrenaron el monte en Valdoviño para que Ferrol tuviese agua
Marta Corral
El periodista y escritor José Aguilar se especializó en cine español

Lo más íntimo de los artistas, en un nuevo programa conducido por el ferrolano José Aguilar
Redacción