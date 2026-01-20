El Concello anuncia la incorporación de siete efectivos y los bomberos dicen estar bajo mínimos

Los bomberos asistieron al último pleno para exponer su situación Daniel Alexandre

El gobierno local ha anunciado este martes la incorporación de siete nuevos bomberos-conductores el día en el que las redes sociales del cuerpo aseguran que no hay ningún efectivo para atender las emergencias, con solo “un telefonista y un cabo”. “Cero seguridad para Ferrol y riesgo real para vidas y bienes”, apunta el mensaje sobre una situación que, añadía, “no es mala suerte ni casualidad”, sino “negligencia política” porque “se juega con la seguridad de toda la ciudad y se ignoran avisos”, por lo que “si hay una desgracia, habrá responsables”.

Unas horas después, el ejecutivo local informó de la inminente contratación tras firmar la concejala de Facenda e Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, el decreto de incorporación de los nuevos trabajadores municipales el pasado lunes. “Desde o primeiro día, este goberno caracterízase por escoitar e dialogar e manter as portas abertas do Concello”, añadió la edila, que recordó que con esta medida el número de bomberos pasará de los 41 actuales a 48.

El anuncio se produce después de conocerse la decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia presentada por varios aspirantes a comienzos del mes de noviembre, cuando el proceso selectivo se encontraba en la fase práctica. Así, “tras analizar a plena seguridade xurídica”, la concejala firmó el decreto de incorporación, por lo que se prevé que los nuevos bomberos tomen posesión “ao longo do mes de febreiro”.

No fue este la única novedad presentada por Sanjurjo, que señaló que “por primeira vez” el Concello impulsa “unha bolsa de interinos” para este servicio, con lo que la administración local podrá “cubrir de maneira áxil e eficaz baixas, vacantes ou reforzos puntuais do servizo sen comprometer a continuidade nin a calidade de atención ás emerxencias”.

Susana Sanjurjo asegura que la ciudad naval tendrá la mejor ratio de las siete grandes ciudades gallegas

En esa línea, la portavoz del ejecutivo municipal defendió la gestión realizada que le permite a la ciudad, sostiene, tener la ratio de bomberos (0,74) cada 1.000 habitantes más alta de las siete ciudades gallegas. “Ferrol xa conta coa mellor ratio e no próximo mes este nivel verase aínda máis reforzado, acadando o mellor rexistro da historia da cidade”.

Por último, la concejala defendió las condiciones de la nueva Relación de Puestos de Trabajo –RPT–, pues, “por primeira vez contempla posibilidades reais de promoción interna, permitindo o acceso do grupo C2 ao C1, ao tempo que incrementa o persoal do servizo e introduce novas ferramentas de planificación de recursos humanos”.

“Somos un goberno de palabra, pero sobre todo somos un goberno de feitos”, concluyó Sanjurjo.