El alcalde de Ferrol recibe a la nueva decana del Colegio de Ingenieros Navales

Rey Varela recibió a la decana en dependencias del concello Cedida

Beatriz Spuch Sánchez, decana del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos de Galicia desde el mes de noviembre, fue recibida este martes en su despacho por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey.

El encuentro fue una primera toma de contacto para explorar vías de colaboración en un futuro próximo y el regidor destacó el papel de la entidad como “axente de desenvolvemento económico e industrial da cidade”.