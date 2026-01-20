Mi cuenta

Diario de Ferrol

Detenida una vecina de Recimil, en Ferrol, en un operativo contra el yihadismo

El dispositivo, que contó con la participación de numerosos efectivos de la Policía Nacional, se concentró en una vivienda de la calle Ortigueira

Redacción
20/01/2026 13:15
El operativo de la Policía Nacional finalizó en torno a las 11.30 horas
El operativo de la Policía Nacional finalizó en torno a las 11.30 horas
Daniel Alexandre
Los vecinos del barrio ferrolano de Recimil amanecieron hoy martes siendo testigos de un despliegue policial inusual en el área. Numerosos agentes, tanto uniformados como de paisano, fueron movilizados en el entorno de la calle Ortigueira en un gran operativo que se saldó con la detención de una mujer, presuntamente vinculada al movimiento yihadista.

Tal y como detalla la agencia Europa Press, el dispositivo comenzó a primera hora de la mañana con la entrada de los profesionales en el inmueble en el que reside la aprehendida, en el número 4 del mencionado vial. Así, mientras varios policías registraban la vivienda, muchos otros custodiaban la zona, estableciendo un perímetro de seguridad en los túneles que conectan las calles y las intersecciones con otras travesías.

De este modo, el operativo, que concluyó pasadas las 11.30 horas, se saldó con la retirada del interior del domicilio de cajas de material y pertenencias de la mujer, que serán analizadas posteriormente en el marco de la investigación, así como de la propia detenida, que salió del inmueble esposada y con la cabeza cubierta por una chaqueta. Según detalla la agencia de información, la acusada será trasladada ahora a Madrid para ser puesta a disposición de la Audiencia Nacional, órgano competente para juzgar este tipo de casos.

