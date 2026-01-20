Detenida una vecina de Recimil, en Ferrol, en un operativo contra el yihadismo

El operativo de la Policía Nacional finalizó en torno a las 11.30 horas Daniel Alexandre

Los vecinos del barrio ferrolano de Recimil amanecieron hoy martes siendo testigos de un despliegue policial inusual en el área. Numerosos agentes, tanto uniformados como de paisano, fueron movilizados en el entorno de la calle Ortigueira en un gran operativo que se saldó con la detención de una mujer, presuntamente vinculada al movimiento yihadista.

Tal y como detalla la agencia Europa Press, el dispositivo comenzó a primera hora de la mañana con la entrada de los profesionales en el inmueble en el que reside la aprehendida, en el número 4 del mencionado vial. Así, mientras varios policías registraban la vivienda, muchos otros custodiaban la zona, estableciendo un perímetro de seguridad en los túneles que conectan las calles y las intersecciones con otras travesías.